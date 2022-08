¿Será este el primer país en quiebra por las criptomonedas?

Entornointeligente.com /

SEIS DÍAS ANTES de que entrara en vigor la Ley del Bitcoin en El Salvador, Mario Gómez fue sacado de su coche, esposado y detenido. No había orden de arresto para el desarrollador de software, que había recurrido a su cuenta personal de Twitter para informar al público salvadoreño sobre la criptomoneda que pronto se convertiría en la moneda oficial del país centroamericano, al tiempo que cuestionaba los motivos del gobierno para adoptarla. «No había ninguna razón sólida para hacer esta detención», dice Gómez a Rolling Stone. «Hace sospechar que las motivaciones han sido más bien políticas».

En septiembre de 2021, El Salvador promulgó la Ley Bitcoin y se convirtió en el primer país del mundo en adoptar una criptodivisa como moneda nacional. Aunque la principal moneda de El Salvador siguió siendo el dólar estadounidense -y la gente es libre de utilizarlo-, los críticos advirtieron que poner los fondos nacionales en una moneda tan descentralizada e inestable podría ser devastador para el país, que aún se tambalea por una guerra civil de hace décadas. Ahora, un año después, el gobierno autoritario sigue reprimiendo a los ciudadanos que se manifiestan en contra del bitcoin. Dicen que han visto su democracia desmantelada, los derechos humanos suspendidos y su futuro económico amenazado mientras su gobierno hace todo lo posible por cortejar a los ricos inversores en criptomonedas.

Hoy, a pesar de los esfuerzos por mitigar el desastre financiero -incluyendo «bonos volcán» respaldados por bitcoin y un plan para un centro de cripto minería libre de impuestos llamado «Ciudad Bitcoin«- el valor del bitcoin se ha desplomado y el país está a punto de incumplir su deuda. El Fondo Monetario Internacional ha advertido en repetidas ocasiones a El Salvador que abandone el bitcoin si quiere salvar su economía. «El FMI y el Banco Mundial dicen: ‘Esto es demasiado arriesgado'», dice Jorge Cuéllar, que enseña Estudios Latinoamericanos, Latinos y del Caribe en el Dartmouth College. «No deberíamos involucrarnos en esto». Pero el presidente criptócrata que ideó la ley y la puso en marcha no se echa atrás.

Antes incluso de que la ley entrara en vigor, hubo problemas. En lugar de informar al público salvadoreño sobre su plan, el presidente Nayib Bukele -el carismático líder milenario del país, que ha tuiteado sobre la compra de bitcoin mientras está desnudo o en el inodoro- hizo el anuncio en una conferencia sobre bitcoin de mayo de 2021 en Miami, afirmando que enviaría un proyecto de ley sobre bitcoin al Congreso. Mariana Belloso, una periodista independiente que también ha sido blanco del gobierno de Bukele, se sorprendió cuando escuchó el anuncio. «Nadie sabía nada», dice, recordando que su hermano corredor de bolsa en Nueva York llamó para confirmar la noticia. «[Preguntó]: ‘¿Es cierto que El Salvador va a tener bitcoin?’ Le dije: ‘No, estás loco'».

Mientras Belloso sintonizaba el livestream del evento, dice, «llamé a algunas fuentes que tengo dentro del gobierno, y me dijeron que no sabían nada». Sin ningún tipo de debate público, la Ley del Bitcoin fue enviada al Congreso, donde el partido Nuevas Ideas de Bukele goza de mayoría. La ley se aprobó apenas cinco días después del anuncio. Entró en vigor tres meses después, el 7 de septiembre de 2021.

Según Belloso, mientras se aprobaba la Ley del Bitcoin, Bukele se encontraba en los espacios de Twitter alardeando ante sus electores preferidos: los entusiastas del bitcoin que viven en el extranjero. Cabe destacar que solo hablaban en inglés. «Hablaban de El Salvador, de querer minar bitcoin con energía geotérmica. La población [salvadoreña] tenía cero acceso a esto», dice Belloso.

Antes de Bukele, la política salvadoreña estaba dominada por dos partidos arraigados en la Guerra Fría: uno era el partido conservador ARENA, que tiene sus orígenes en los escuadrones de la muerte respaldados por Estados Unidos; el otro era el partido izquierdista FMLN, fundado por guerrilleros marxistas. Ambos surgieron como bandos opuestos en la sangrienta guerra civil del país, que duró de 1980 a 1992, con más de 75.000 muertos. Fue un acontecimiento polarizador y traumático en la historia reciente del país, y los críticos dicen que Bukele lo explotó con el pretexto de traer la unidad. «Aprovechó ese descontento por el desgaste que habían creado, de forma un tanto irónica, los propios partidos», para presentarse como una nueva tercera opción, explica Gómez. Presentándose como un ex publicista de 40 años, Bukele llegó al poder gracias a su gran presencia en Twitter. Hizo campaña prometiendo luchar contra la corrupción y prometiendo llevar a El Salvador hacia el futuro, todo ello luciendo vaqueros ajustados y gorras de béisbol. La clave del éxito de Bukele fue «presentarse como una figura familiar, como alguien con quien la gente puede conectar, empatizar», dice Gómez.

Pero no tardó en ganarse el título de primer dictador milenario de América Latina. Era muy amigo de Trump – «Los dos usamos mucho Twitter, así que nos llevamos bien», opinó Bukele– y empezó a actuar de formas que el ex presidente estadounidense solo podía soñar. En febrero de 2020, irrumpió en el Parlamento junto a soldados y policías armados para presionar a los legisladores para que aprobaran un préstamo de 109 millones de dólares para aumentar el equipamiento militar y policial. El episodio recibió una rápida y amplia condena internacional, y Bukele prometió no volver a hacerlo. Pero se burla de las acusaciones de autoritarismo contra él, como cuando cambió brevemente su biografía en Twitter por la de «el dictador más guay del mundo». También se ha ensañado con sus críticos en el gobierno de Estados Unidos. La congresista Norma Torres (demócrata de California) declaró al L.A. Times que duerme con una pistola tras las amenazas de los seguidores de Bukele después de que ella le llamara «dictador narcisista» en Twitter.

La relación de El Salvador con su moneda nacional refleja su esquiva relación con su propia soberanía. Durante gran parte de los últimos 100 años, la principal moneda de El Salvador fue el colón, llamado así por la pronunciación española de Cristóbal Colón, en conmemoración del pasado colonial del país. En 2001, con la economía todavía tambaleándose por la guerra civil patrocinada por Estados Unidos, el gobierno de derechas de El Salvador adoptó el dólar estadounidense. Mucha gente pensó que la dolarización, al igual que la adopción del bitcoin en la actualidad, también fue un proceso sin consultar. Según Gómez, «ha revivido esa perspectiva que la gente tenía [entonces], de que están imponiendo un cambio por la fuerza».

En el centro de este caótico despliegue de criptomonedas estaba la increíblemente defectuosa Chivo Wallet, la billetera oficial de bitcoins avalada por el gobierno -que lleva el nombre de un vernáculo salvadoreño para decir «cool»- junto con los cajeros automáticos Chivo. Como promoción, el gobierno prometió 30 dólares a todos los que descargaran y se registraran en la aplicación, en un país en el que trabajar a tiempo completo con el salario mínimo solo da unos 300 dólares al mes. Desde su lanzamiento, la aplicación estuvo plagada de problemas y se convirtió en un imán para el fraude: hubo casi mil casos de robo de identidad en los monederos durante sus primeros tres meses.

El 15 de septiembre de 2021, día en que se cumplían exactamente 200 años de la independencia de El Salvador de España, miles de salvadoreños salieron a la calle para protestar por la puesta en marcha de la ley. Muchos portaban carteles con la leyenda «Bukele dictador», con el símbolo del bitcoin tachado, y algunos cajeros automáticos de Chivo fueron objeto de vandalismo. El lema principal de la protesta y el hashtag fueron «No al Bitcoin» (#NoAlBitcoin). El desarrollador de software y empresario salvadoreño Oscar Salguero enfatiza que él, como la mayoría de los salvadoreños, «no tiene nada en contra de la tecnología o el blockchain o lo que sea, pero estamos en contra de la ley.» Él mismo, autodenominado entusiasta de las criptomonedas, participó en la marcha. «De hecho tenía un cartel con «No a la Ley Bitcoin«, dice. Siete de cada 10 salvadoreños se oponen a la Ley Bitcoin, según una encuesta de opinión realizada en 2021 por la Universidad de Centroamérica. En los meses posteriores, estas marchas antigubernamentales se han convertido en eventos recurrentes, convocando a organizaciones feministas, sindicatos, defensores del agua y grupos estudiantiles. Salguero expresa que la Ley Bitcoin está fuera de lugar y que «los beneficios para la gente que gana el salario mínimo son nulos».

En noviembre, Bukele anunció un nuevo proyecto llamado «Ciudad Bitcoin«, que tendrá su sede en el volcán Conchagua, en la región oriental del país, La Unión. «La mayoría de los pueblos y grandes ciudades de El Salvador se han desarrollado alrededor de los volcanes por la fertilidad de esos suelos», explica Cuéllar, el profesor de Dartmouth. «Los volcanes son una especie de símbolo vivificador del ser salvadoreño». Un volcán es un objetivo natural de primer orden para los planes de cripto-gentrificación del país. En mayo, Bukele reveló nuevos renders en 3D y un diorama de Bitcoin City. Espera que estas imágenes atraigan a los inversores a financiar su construcción.

Cuando Bukele anunció sus planes para Bitcoin City, también evocó la leyenda de la legendaria «Ciudadela Bitcoin«. En 2013, el usuario de reddit Luka Magnotta publicó un post en el que afirmaba ser un viajero del tiempo del futuro. En este futuro, no hay bancos centrales, los maximalistas del bitcoin y los early adopters viven como reyes en ciudades amuralladas. Todos los demás se afanan en los márgenes de una sociedad colapsada. Lo que pretendía ser un cuento con moraleja para el futuro del cripto se ha convertido en una visión idealizada para algunos entusiastas del cripto. Sin embargo, para El Salvador, una pequeña y poderosa élite yuxtapuesta contra una masa de gente sin derechos que lucha por sobrevivir es la historia del país en cualquier momento de su historia.

Para financiar esta criptociudad amurallada del futuro, el gobierno de El Salvador espera atraer a los inversores a través de sus «bonos volcán» respaldados por bitcoin por valor de mil millones de dólares. Quinientos mil se destinarían a la construcción de infraestructuras, y el otro medio millón se utilizaría para comprar más bitcoin. Los inversores extranjeros incluso obtendrán la ciudadanía por la vía rápida. «El Salvador está en una crisis de deuda», dice Cuéllar, y los bonos volcán son la forma que tiene el gobierno de intentar «pagar parte de esa deuda para que el país no entre en default». El FMI estima que la deuda pública del país podría superar el 95% de su PIB en 2026. (Más recientemente, Bukele anunció que el país recompraría bonos respaldados por el dólar con vencimiento entre 2023 y 2025, aunque los expertos dicen que es demasiado pronto para saber cuán efectivo será).

Hasta la fecha, Bukele afirma haber comprado 2.400 tokens de bitcoin por más de 100 millones de dólares. Debido a las fluctuaciones del mercado, las tenencias de bitcoin del gobierno han perdido el 60% de su valor. La emisión de los bonos volcánicos respaldados por bitcoin pretende salvar al país del impago, pero se ha retrasado probablemente por la falta de inversores. Mientras tanto, la deuda nacional de El Salvador es de 23.000 millones de dólares, de los cuales 800 millones deben empezar a pagarse al FMI antes de 2023.

También hay factores medioambientales que hay que tener en cuenta en la construcción de Bitcoin City. Bukele ha estado promoviendo el uso de la energía geotérmica de los volcanes del país para aprovechar la energía limpia para la minería de bitcoins. Sin embargo, la energía geotérmica solo suministra alrededor del 27% de la energía de El Salvador, y el país todavía tiene que importar el 25% de su electricidad para satisfacer la demanda. Sigue siendo una fuente de energía muy cara, dice Cuéllar: «Se necesita mucha inversión de capital para construir esa infraestructura. Así que el recurso barato siguen siendo los combustibles fósiles». La construcción de otra planta geotérmica podría poner a prueba los recursos del país porque requiere mucha agua subterránea en un país que ya sufre escasez de agua. «Los salvadoreños necesitan agua porque se está agotando peligrosamente en un país en el que, en una o dos generaciones, la mayor parte del agua será importada», dice Cuéllar. Más de 600.000 salvadoreños carecen de acceso al agua potable, y se prevé que El Salvador podría quedarse sin agua dentro de 80 años. La promoción de la criptomoneda en el país ha dejado de lado la necesidad de agua de la población.

El bitcoin sigue siendo una solución poco práctica para el ciudadano medio de El Salvador, donde usar bitcoin es como jugarse la próxima comida. Para invertir en bitcoin, «hay que tener ingresos por encima de lo necesario para sobrevivir, lo que no ocurre en la mayoría de la población salvadoreña», explica la economista Carmen Tatiana Marroquín. La gente con poca renta disponible no puede permitirse perderla si el precio del bitcoin cae, como cuando lo hizo en un 50% en enero, y luego en un 19% en mayo. E incluso cuando el valor del bitcoin cae, esto no ha impedido a Bukele tuitear alegremente que está «comprando la caída», o comprando más bitcoin cuando el precio ha bajado. Marroquín cree que el gobierno de Bukele está jugando con el dinero del pueblo y dice que «no solo no ha traído beneficios [el bitcoin] a la población, sino que ha reducido la posibilidad de obtener otras cosas del Estado.»

«Me parece que incluso cuando leemos las discusiones que se dan sobre el bitcoin en El Salvador en el extranjero, parece que no importamos», dice Marroquín. La conversación se centra en la capacidad de enriquecerse de los habitantes del primer mundo y no en las personas más directamente afectadas por estos cambios. «El debate que tenemos los salvadoreños no es bitcoin versus dólares», añade. «Es cómo nuestro gobierno nos está involucrando en esta situación con los ojos cerrados».

El despliegue de bitcoin en El Salvador hasta ahora se está desarrollando como un accidente de coche en cámara lenta. El Salvador también se ha visto envuelto en una guerra contra las pandillas desde marzo de 2022, con al menos 50.000 personas detenidas, lo que ha provocado más denuncias de violaciones generalizadas de los derechos humanos. Para la administración de Bukele, cada día es más difícil superar las acusaciones autoritarias. Al menos seis personas de su gabinete han sido sancionadas por el gobierno de Estados Unidos por cosas como lavado de dinero, narcotráfico y socavar la democracia. Con el agotamiento de las fuentes de financiación de El Salvador, la implantación del bitcoin parece casi una distracción para un país que se adentra en una crisis política y económica. Mario Gómez, antiguo crítico encarcelado y ahora exiliado, considera que podría haber motivaciones ilícitas en juego por parte del gobierno salvadoreño: «¿Por qué tanta insistencia en impulsar algo que obviamente no es del agrado de la mayoría de la población? Y la conclusión a la que uno llega es que posiblemente haya otros intereses que aún no conocemos en detalle, pero no tengo duda de que con el tiempo lo averiguaremos.»

