¿Será que por eso los gringos le dieron la visa? Venezolana se vuelve viral por su sexy manera de bailar tambor (VIDEO)

La cultura venezolana ha tomado mucho protagonismo en el mundo desde que la diáspora venezolana incrementó por culpa del régimen. A través de las redes sociales vemos arepas, tequeños, paisajes y muchas costumbres criollas que son tan llamativas para el resto del mundo.

Con información de El Farandi

Hace poco, un video criollo se viralizó en las redes sociales, donde una venezolana demuestra sus dotes de danza y sus potentes curvas moviéndose al ritmo del tambor venezolano. Su nombre es Grecia y es una influencer oriunda de Ocumare de la Costa , estado Aragua.

En el video, presume sus curvas dignas de una costeña aragueña y la manera en que se mueve ha dejado loco a todos los venezolanos y también a personas de otras nacionalidades.

Actualmente, reside entre Miami y Mexico DF , pero a pesar de no estar en casa, aún no ha olvidado sus raíces.. sino, pregúntale o ve el video donde se mueve al ritmo de los tambores.

Si no sabes bailar tambor @itsgrecia Grecia te enseña de esta manera. ¿Comenta con un ❤ si quieres que te enseñe? #grecia #dandodequehablar #tambor #danza #elfarandi #sexy #bailedetambor #ADMEL

LINK ORIGINAL: La Patilla

