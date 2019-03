¿Será que nuestro presidente aumentará los sueldos y salarios mínimos cuando una simple chupeta cueste 18.000 bolívares?

Entornointeligente.com / A veces pienso: ¿Será que Putin, Evo Morales; Rafael Correa; el presidente de Turquía Erdogan; Tabaré Vásquez de Uruguay, nunca le preguntaron en charlas privadas a nuestro presidente, cual es la fórmula que creó para pagarle a su pueblo el miserable salario al equivalente de 5.50 dólares y que no le dé pena al respecto? Pensemos en los abuelos… Como pueden sentirse ellos, después de trabajar toda una vida con sacrificios y esmeros, y que hoy reciben una pensión miserable de 5.50 dólares mensuales… ¡Pero eso sí!!! 1000 millones de euros para que nuestras ciudades luzcan bonitas, que nadie ve por ningún lado, como si dicha partida nunca fue dada, o se perdió por quién sabe dónde… Una economía dolarizada y nuestro gobierno como los tres monos: “Sordo, mudo y ciego” … Los empresarios están ganando más que nunca (cuarta república con adecos y copeyanos, y los de la quinta los empresarios y que chavistas) … La mayoría de los alimentos igual o más caro que en muchos países de Europa… Por ejemplo: Lo que cuesta aquí una Coca Cola de 2 litros en España te dan dos … La perrarina tres veces más baratas que en nuestro país … Agua de 8 litros 0.70 euros (2.625 bs) … aquí la de 5 litros más del doble… 12 papeles tóalet a 2.41 euros (9.000 bs) … aquí uno de 4 papeles 12.000 bs… Cartón de huevos 2.60 euros (9.300 bs) … aquí 12.000 bs … Caja de 9 litros de leche 6.18 (22.866 bs) … aquí más del doble … Jugos naturales de 2 litros 1 euro (3.750 bs) … aquí más del doble … 12 salchichas 1.38 euros (5.175 bs) … aquí unas salchichas colonia Tovar de 5 unidades 30.000 bs Donde debo reconocer que las carnes son más caras … ¿Y nuestra amada Polar? Estrenaron esta semana precios de espantos: Harina Pan 7.000 bs, salsa de tomates 15.000 bs y paremos de contar … Y para colmo de algarabía (para nuestros amados empresarios) en Europa el salario mínimo es de 1.200 euros y en nuestro amado país es de 5.50 dólares mensualessssss … Es importante acotar también, algo muy interesa interesante: Pareciese que nuestro gobierno implementa (tan vez sin notarlo) la táctica de la distracción … Porque, quien puede entender que hace más de tres semanas dieron la noticia que dicho viernes nuestro presidente daría información de urgentes medidas económicas… Y hasta el día de hoy … ¡¡nada!! … La semana pasada supuestamente pidió la renuncia de todo su gabinete … Y nada … Hablando de nuevos nombres para gabinetes, ministerios y direcciones de entes públicos … Me pongo a la orden para el cargo de director del Sundde (al ser todos testigos, que los supuestos empresarios” hacen lo que se les da la real gana) … Tengo las mejores calificaciones académicas que se puedan imaginar, con un currículo inobjetable (y para avalar todo ello, con una experiencia envidiable para tal tarea): 1) Mando pa´ la mierda, a quien tenga que mandar para el carajo… 2) Fiscal corrupto o ladrón, patitas pa´ la calle al mismo día que compruebe dicho delito … 3) No aceptare ningún tipo de regalías por parte de empresarios acomodados y cero matracas … ¿Quién puede tener mejores credenciales que mi persona? (a pesar de ser bachiburro) …………….. (…) Existen dos mundos diferentes … El que vivimos todos los seres humanos … Y el maravilloso mundo de los niños (algo que todos sabemos) … Si es que ellos no sufren del hambre o de salud, son los más felices del universo … Por eso a veces pienso, que, a Jesús de Nazaret, se le olvido algo muy importante de contarnos: Todos dicen que su padre descansó al séptimo día de hacer toda su obra maestra, (la creación de todo) … Pienso que cuando estaba creando al hombre de barro y un soplo, cuando pensó en nosotros, al crearnos con sus manos y su mente, cuando calculaba nuestra vida, al pensar en los primeros 10 años todo perfecto, pero, se quedó dormido cuando nos estaba terminando …………………………….

