¿Será procesado Trump por su papel en el ataque al Capitolio del 6 de enero?

Washington — Mientras el comité del Congreso que examina el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos concluye su primera ronda de audiencias públicas esta semana, el Departamento de Justicia enfrenta una presión creciente para procesar al expresidente Donald Trump en relación con el sangriento ataque.

El Departamento de Justicia ha acusado a más de 800 partidarios de Trump involucrados en los disturbios y está investigando a otros vinculados al complot.

Pero no está claro si el departamento tomará la medida sin precedentes de acusar a un expresidente con base en los hallazgos de un comité.

«No sabemos si habrá procesamientos que serán un resultado directo de estas audiencias», dijo William Banks, Profesor Distinguido de Derecho de la Junta de Asesores en la Universidad de Syracuse.

Eso no quiere decir que Trump no esté en peligro legal. Cuando el comité de nueve miembros celebró su primera audiencia televisada el 9 de junio, la vicepresidenta del panel, la representante republicana Liz Cheney, se comprometió a presentar pruebas que demostraran que el expresidente fue responsable de orquestar un «sofisticado plan de siete partes para anular la elección presidencial y impedir la transferencia del poder presidencial».

En el transcurso de siete audiencias, el panel bipartidista, compuesto por siete demócratas y dos republicanos, esbozó ese plan y ofreció sus hallazgos de más de 1.000 entrevistas y más de 125.000 documentos.

0:00 0:02:33 0:00 Descargar 240p | 7,1MB 360p | 11,7MB 480p | 20,6MB 720p | 37,8MB 810p | 45,6MB Lo que surgió fue una imagen de un presidente perdedor tan poseído por aferrarse al poder que afirmó falsamente que las elecciones habían sido robadas a pesar de que sus propios asesores le dijeron lo contrario; instó al Departamento de Justicia a apoyar su falsedad; presionó a los funcionarios en los estados de campo de batalla para cambiar los votos por él; presionó a su propio vicepresidente, Mike Pence, para anular los resultados; animó a una turba de sus seguidores a descender al Capitolio; y, finalmente, no actuó cuando los alborotadores asaltaron el Capitolio.

En conjunto, los hallazgos del comité parecen equivaler a una acusación condenatoria de la conducta de Trump, dando la impresión de que el panel ha generado toda la evidencia que los fiscales necesitan para acusar al expresidente.

Pero aún está por verse si el Departamento de Justicia cree que hay suficiente evidencia para respaldar una acusación.

Incluso aquellos que piensan que los hallazgos del comité del 6 de enero justifican cargos penales contra Trump advierten que el descubrimiento del panel representa un lado de la historia.

«La audiencia del Congreso es unilateral en el sentido de que no hubo nadie para interrogar a ninguno de estos testigos o para tratar de verificar la veracidad de sus fuentes y cosas por el estilo», dijo Banks.

En una declaración de 12 páginas publicada después de la segunda audiencia del comité el mes pasado, Trump hizo un comentario similar en su propia defensa.

«¿Por qué no pueden dejar que se escuche la opinión contraria? ¿Por qué ocultan evidencia del público y solo muestran información que favorece el cuento de los demócratas?» Trump escribió, repitiendo sus afirmaciones falsas de que las elecciones fueron robadas y manipuladas.

Para ser claros, el comité no tiene el poder de enjuiciar a Trump ni a nadie más. Esa autoridad recae en el Departamento de Justicia y, en última instancia, en el Fiscal General Merrick Garland.

En una entrevista con ABC News el 3 de julio, Cheney dijo que era posible que el panel remitiera el caso de Trump al Departamento de Justicia para su enjuiciamiento, pero que el departamento «no tiene que esperar» para tal remisión.

Mientras el Departamento de Justicia continúa investigando a personas cercanas a Trump, Garland ha dado pocas pistas sobre si el departamento está investigando al expresidente por su papel en el ataque del 6 de enero, diciendo a principios de este año que los fiscales «seguirán los hechos dondequiera que estén». Plomo.»

Un portavoz de Garland no respondió a un correo electrónico solicitando comentarios sobre las llamadas para el enjuiciamiento de Trump.

Factores en la decisión de Garland Al decidir si acusar a Trump, Garland debe considerar al menos tres preguntas, dijo Banks. La primera es si el Departamento de Justicia tiene suficiente evidencia para ganar una condena que resista la apelación.

Entre los posibles cargos que Trump podría enfrentar están «obstruir un procedimiento oficial» por sus supuestos esfuerzos para bloquear el conteo de votos del Congreso el 6 de enero y «conspiración para defraudar a los Estados Unidos» en relación con varios esquemas para anular los resultados de una elección presidencial. Un tercer cargo posible, incitar a disturbios o insurrecciones, ha disminuido en las últimas semanas, según Jonathan Turley, profesor de derecho conservador en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington.

Banks dijo que el cargo de obstrucción es «bastante sencillo».

«Ahora hay bastante evidencia documental, así como testimonios de testigos en las audiencias, que sugieren que estaba tratando de evitar que el vicepresidente Pence llevara a cabo la tarea asignada ese día, además de tratar de cambiar la lista de electores», dijo Banks. .

Pero algunos otros expertos no están convencidos. Turley, quien apareció como testigo invitado por los republicanos durante el primer juicio político de Trump, dijo que sería difícil presentar el cargo de obstrucción.

También lea Panel: audiencia demostrará «abandono del deber» de Trump «El problema con eso es que Trump estaba llamando a la gente a ir al Congreso para protestar por la certificación», dijo Turley en una entrevista. «Los demócratas protestaron por la certificación. Los miembros demócratas votaron en contra de la certificación de los presidentes republicanos. No se puede decir que eso en sí mismo es una obstrucción».

¿Más daño que bien? La segunda pregunta que Garland tendría que considerar es si acusar a un expresidente en un momento en que el país está profundamente polarizado es «bueno para el país», dijo Banks.

«¿Estamos mejor como país para dejarlo ser y tratar de seguir adelante y esperar que nada como esto vuelva a ocurrir?» dijo Banks. «Ese es un trabajo duro, y es el fiscal general quien está en el asiento del conductor».

Es una pregunta que muchos estudiosos del derecho han debatido en las últimas semanas.

Jack Goldsmith, exfiscal general adjunto en la administración de George W. Bush, escribió en un artículo de opinión reciente para The New York Times que enjuiciar a Trump «sería un evento catastrófico del que la nación no se recuperaría pronto».

«Sería visto por muchos como una retribución politizada», escribió Goldsmith.

Banks dijo que estaba inclinado a estar de acuerdo, pero se volvió menos después del testimonio de la exasistente de la Casa Blanca, Cassidy Hutchinson, que muchos expertos legales creen que reforzó el caso legal contra Trump.

«Creo que aunque será muy doloroso experimentar otro enfrentamiento de nuestras instituciones con Donald Trump, creo que podría ser lo más importante que podríamos hacer en este momento», dijo Banks.

Turley dijo que la decisión de enjuiciar a Trump debe basarse en evidencia, no en sus ramificaciones sociales.

«La clave es que tienes que tener un caso fuerte e inexpugnable», dijo. «Pero si existe, no creo que tenga ningún sentido darle a un presidente cierta inmunidad constructiva del código penal. Si los miembros tienen la evidencia que dijeron que tenían de un crimen del presidente Trump, yo sería el primero. pedir su acusación».

Una consideración final para Garland es si, como miembro de la administración del presidente Joe Biden, es apropiado que acuse al rival político de Biden, Trump.

«Podría haber una apariencia de que, si elige presentar una acusación contra Donald Trump, podría tener motivaciones políticas», dijo Banks.

Según las pautas del Departamento de Justicia, Garland debe designar a un fiscal externo si determina que la investigación y el enjuiciamiento de Trump «presentarán un conflicto de intereses» para el departamento.

«De hecho, eso bien podría estar disponible, pero creo que solo lo haría si respondiera las otras dos preguntas» con respecto a la evidencia y si procesar a Trump serviría al interés público, dijo Banks.

