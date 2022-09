¿Será Maluma?- Diosdado Cabello revela que un cantante colombiano lo llamó por teléfono luego de voltear la bandera de Venezuela en un concierto (+Video y pruebas)

Entornointeligente.com /

Recientemente, este miércoles 7 de septiembre, el chavista Diosdado Cabello reveló que un cantante colombiano lo llamó por teléfono, luego de voltear la bandera de Venezuela en un concierto. Fue en la última transmisión de su programa «Con el Mazo Dando» en el canal chavista VTV, que Cabello precisó que se trata de Juan Luis Londoño Arias, conocido por su nombre artístico Maluma.

«Yo una vez dije algo de uno que volteó la bandera de Venezuela, y él leyó y me llamó a mí. Consiguió y me llamó y me decía ‘don Diosdado, discúlpeme, es que no me di cuenta’. Bueno, para la próxima te das cuenta. Es nuestra bandera, vale, yo sí amo mi patria, yo tengo mi manera de amar a la patria: creo que es defendiéndola contra los inmorales, contra quienes la quieren invadir» , mencionó.

Asimismo, aseguró que «no tiene nada» en contra del cantante colombiano Juanes y que no «tuvo nada que ver» con la suspensión de su concierto en el país: «Yo no tengo nada contra Juanes, no, Juanes es nada. Nada. Ahora, sí tengo en contra de los que amenazaron a nuestro país la posición de defender mi patria contra los que ataquen a este país, y ese señor atacó a este país» .

