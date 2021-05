Ser Irmão no Mundo

Entornointeligente.com / Ser irmão é uma imensa sorte e o Dia dos Irmãos, celebrado no dia 31 de maio, vem relembrar esta certeza.

Eu tenho a sorte de ter crescido com irmãos. Crescemos juntos – eu, a Ana, a Benedita e o Henrique – e fizemo-nos apoio uns dos outros. E com todas as dificuldades e mais algumas, acreditem. É que falar de irmãos, neste Dia dos Irmãos, não é uma apologia à família perfeita, à família que fica sempre bem nas fotografias ou à família que todos sonham ter. Este Dia dos Irmãos é sobre o real, o concreto, o dia-a-dia dos irmãos na cozinha, no quarto, na sala, nas discussões acesas ao jantar, nas provocações e nos momentos mais difíceis e é sobre, também, como esta realidade nos transforma e nos faz pessoas melhores.

Pus-me a pensar, por ocasião deste dia, naquilo que talvez fosse o maior tesouro de se ter irmãos e acabei por tropeçar na verdade mais clara e óbvia, mas que talvez ainda não lhe tenhamos dado a devida importância. Se somos irmãos é porque partilhamos a mesma mãe e/ou partilhamos o mesmo pai. Carregar o mesmo tesouro e as mesmas raízes é extraordinariamente belo e é daqui que nasce a profunda intimidade que os irmãos partilham. Nascer da mesma terra, acordar com o mesmo sol, lembrar os mesmos cheiros, reconhecermo-nos no outro. A relação de irmãos é transformadora.

Ser irmão é fazer parte, é descobrir em conjunto, é disputar território, é dizer muitas vezes aquilo que não queríamos, é dormir lado a lado, é discutir, é apoiar, é guerrear, é confiar e é, também, a paciência a precisar de reforço tantas e tantas vezes. Ser irmão é a imensidão dos dias que correm sem nos darmos conta. Ser irmão define-nos.

Sermos capazes de ver nas nossas relações com os nossos irmãos razão para também sermos irmãos no mundo é um grande convite. E é por isso que acho que este Dia dos Irmãos é mais sobre o ser irmão do que o ter irmãos e é muito mais sobre o Mundo do que sobre cada um de nós.

Sermos chamados a ser irmãos no mundo significa sermos chamados a olhar e a cuidar o outro. Hoje, pergunto-me: Como é que habito este mundo? O que é que faço por ele? Ignoro quem passa por mim? Finjo que não vi? Sou indiferente ao que me rodeia?

Também o Papa Francisco, através da Encíclica “Fratelli Tutti” ou “Todos Irmãos”, nos pede para que “perante as várias formas actuais de eliminar ou ignorar os outros, sejamos capazes de reagir com um sonho de fraternidade e amizade social”. E que este sonho não se limite a palavras (como é tão fácil acontecer), que esta vontade de estarmos ligados ao mundo e aos nossos irmãos não se fique por encíclicas, por discursos ou por artigos, como este que aqui vos escrevo. Que sejamos capazes de assumir o compromisso sério de combater e eliminar as tendências egoístas e os interesses individualistas da nossa sociedade que se diz global, mas, afinal, tantas vezes é tão fechada e isolada. Temos de quebrar as barreiras que, dia após dia, têm dificultado a construção de uma verdadeira fraternidade universal.

Porque podemos ser países-irmãos, colegas-irmãos, amigos-irmãos, sócios-irmãos, vizinhos-irmãos: sermos irmãos no mundo é coisa séria e urgente. O mundo grita por caminhos, por pontes, por laços, por abraços.

Este Dia dos Irmãos, celebrado desde 2015 e dinamizado pela Associação Portuguesa das Famílias Numerosas, recorda-nos a importância que os irmãos podem ter na nossa vida e no nosso crescimento e a forma como são, através do que nos ensinam, uma porta que se abre e que nos projeta para o mundo. Estou convicta de que da relação de irmãos podemos beber sentido e missão para a Vida.

Gestora de comunicação

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com