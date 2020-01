¿SERÁ CIERTO? â” Aseguran que Taylor Swift no asistió a los Grammys porqué no podían garantizarle un premio

Entornointeligente.com /

Al parecer Taylor Swift no asistió a los Grammys 2020 porqué los productores del show no le garantizaron un premio. La cantante y compositora, Taylor Alison Swift no es persona de perder su tiempo, debido a ello fuentes cercanas informaron que si no le aseguraban recibir un premio no asistiría al espectáculo de los grandes de la música, los Grammys.

Cabe destacar que, los expertos en música expresaron que ella deseaba llevarse a casa el galardón por la canción del año. Seguidamente, el equipo de Taylor se puso en contacto con los “peces gordos” del evento y estos le comentaron que los ganadores no son conocidos por aquellos que planean el espectáculo, y que no cambiarían las reglas por ella .

VER TAMBIÉN — FUERTE – Taylor Swift habló sobre su lucha contra el trastorno alimentario

Asimismo, una fuente comentó “Es ampliamente conocido en la industria que el equipo de Swift llamó para averiguar si recibiría un Grammy, no se lo dijeron, por lo que no fue. No es raro que un artista quiera saber. Y todos saben que a Taylor le encanta ganar, ganar, ganar” .

Finalmente, un portavoz de Swift dijo que esto no era verídico y reveló: “Estoy en el registro: estas declaraciones de ‘fuentes’ anónimas y no identificadas son absolutamente 100 por ciento falsas y ridículas. Ella simplemente no fue a los Grammys. Ustedes necesitan calmarse” sin dar más detalles sobre la razón.

Redacción Gossipvzla con información de Page Six TE ACONSEJAMOS SEGUIRNOS EN INSTAGRAM @GOSSIPVZLAFARANDULA, HAZ CLICK Aquí

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com