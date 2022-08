Separación de los ‘Bennifer’ es una «FakeNews». El amor de la pareja sigue imbatible

Entornointeligente.com /

Circuló en los medios de comunicación que los recién casados, Jennifer López y Ben Affleck habían decidido separarse tras su viaje de luna de miel. Todo fue un truco del periodismo en el extremo amarillista

Yo también quedé con la boca abierta. ¿Cómo es que la pareja del momento se había distanciado tan pronto? Después de ‘tanta’ fanfarria, después de ‘tantos’ memes. Llegaron a mi mente varias suposiciones: ¿Será que en verdad el Ben no aguantó a Jeniffer? ¿La claúsula del matrimonio le quedó grande a ese perico? ¿Será que la artista del Bronx se cansó del mismísimo intérprete de Batman? ¿Vendrá defectuoso? o quizá, ¿Teso como el Ken de Mattel?

Suficiente decepción nos ha dado ya Shakira y Gerard Piqué, como para soportar otra ruptura de un romance de ensueño, y más este, que es latino-estadounidense. Pues no, querido(a) lector(a). Resulta que algún medio se quiso congraciar y los demás le siguieron la pista. Algo con lo que nunca he estado de acuerdo, esa burla al lector, que cae redondito en la primera suposición. Resulta que JLo, va a hacer una cosa y otra, hará Ben y por motivos solo de trabajo, se van a separar por unos días.

Algunos hombres suspiraron al saber que al menos Affleck tendría un descanso, un tiempo de recuperación, porque la verdad, y no es por exagerar, pero el pobre se ve bien flaco. Y eso de que ande dormido con la boca abierta le ha quitado su sello de galán. ¿Cómo así que Batman también se duerme con la boca abierta como cualquier mortal? Bueno, al menos ha servido para recordarnos que estas celebridades son personas normales como cualquier otro ser humano, que necesitan dormir, descansar después de una jornada intensa de trabajo o «de lo otro». Y como a Jennifer, no le importa lo que piensen de ella, sobre su apetito sexual, es más hasta parece disfrutar el cliché que lleva puesto de «insaciable», que se atreve a poner una foto de ella despertando bien risueña en la mañana, después de la noche de boda y sin compañía en la cama. Porque el pobre Ben a esa hora ya era piltrafa.

Bueno, creo que he dado mucha vuelta en el contexto, pero realmente mi propósito con esta nota, era desmentir eso de que JLo y Ben se estaban separando. Ellos no piensan en eso, sino más bien. Bueno, ya sabemos en lo que piensa ambos. Ya no hablemos más del sexo.

Lo que realmente les decía era que toda esa parafernalia de la supuesta separación era una «fakenews» disfrazada de gancho para que todos fuéramos directito a leer el contenido debajo de aquel llamativo titular. Como corderito cayó usted, caí yo. Unas líneas después descubriríamos que solo se trabaja de lo usual en las parejas, hasta en las de Hollywood: hay que volver a trabajar para producir los «billetes» y ¿quién ha dicho que para los famosos hay excepción? Hay que seguir pagando las mansiones, los carros y los lujos.

Según reseñó El Clarín en su quinto párrafo y antecedido por un subtítulo, la pareja se dividiría por asuntos laborales así: » Ella estaría un tiempo disfrutando del verano europeo. Mientras que él regresó a Los Ángeles y fue visto en el set de Aquaman 2″ , destaca en negrita el medio argentino, uno de los tantos que siguió el juego de seudo-bullear hasta a los más ávidos lectores.

Ese tipo de periodismo altamente amarillento también demuestra lo tan alineados que pensamos como sociedad, que tenemos cerebros que tienden a pensar casi en la misma dirección, porque quien tituló sabía que había puesto una trampita para un pensamiento deductivo, rápido, casi instantáneo, así que le recomiendo mis queridos lectores, no caigan en las noticias de inocente mariposa, si no es 28 de diciembre. Y colegas, sean más serios, que quiero leer la verdad y no una suposición tendenciosa que me deja cuestionando ¿será verdad o no? Ni yo (que estoy en los medios) tengo tiempo para eso. También tengo que resolver qué cocino para la cena y créanme que me hubiera ahorrado neuronas, antes de llegar a la conclusión de que ese titular no era como se pintaba.

Para los fans de los Beniffer, la pareja sigue disfrutando de su idílico amor y no hay señas de que se quieran distanciar, aunque eso le cueste el sueño bio-circadiano o las energías a un escurrido Ben. Bueno, me voy que llego tarde para cocinar.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com