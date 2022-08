Sepa quién es el uruguayo Sebastián Marset y qué hacía por Paraguay

Entornointeligente.com /

La sede diplomática se inaugura mañana, en Asunción, y marca una hito en las relaciones entre Paraguay e India, una de las potencias mundiales. Para la ceremonia llegó al país el ministro de Exteriores, Dr. Subrahmanyam Jaishankar.

-Son 61 años de relaciones diplomáticas. ¿Qué representa para su país asentarse oficialmente en Asunción?

-Es muy significativo e importante desde que se iniciaron las relaciones en 1961 y la apertura de la misión paraguaya en 2006 en India. Paraguay es un gran aliado y el que más apoya a India en los foros internacionales. En 2018 comenzaron los trámites para instalarnos aquí.

Con la misión residente se podrá atender más directamente las relaciones comerciales y políticas.

-¿Cuál es el interés de India por Paraguay?

– La misión se enfoca en tres área: intercambio, tecnología y turismo. A partir de estos es que se darán más cooperaciones.

-¿Qué podría Paraguay ofrecer a India?

-Paraguay es parte del Mercosur y es una puerta a Sudamérica. Desde Paraguay podemos llegar a muchos países. Por ejemplo, son atractivos los regímenes de maquila, India y otros países pueden beneficiarse de los bajos costos de impuestos y de energía eléctrica.

En el ámbito de la cultura y el turismo hay mucho por hacer. Ambos países son ricos en cultura y eso puede aumentar el intercambio y el beneficio será mutuo.

-¿Qué puede ofrecer India en materia comercial?

-Hay muchas compañías grandes de India establecidas en São Paulo (Brasil). Se puede promover la inversión, explorar nuevos negocios.

-India es una potencia mundial ¿Qué le hace atractivo a Paraguay?

-Oportunidades de negocios. Hay tantas áreas para la cooperación política. También en el ámbito de la energía y explotación de minerales. Paraguay es parte de la Alianza Internacional de Energía Solar. Hay mucho por explorar.

La población es tranquila, trabaja y los fines de semana disfruta de sus reuniones de amigos y familiares, en general. No me esperaba eso. También me sorprendió la zona del Alto Paraná e Itapúa. Escuché que la gente hablaba de que Paraguay es una tierra santa y lo fui comprendiendo.

-India es uno de los países más poblados del mundo y se ubica entre las principales potencias del mundo. ¿Cómo gestiona la lucha contra la pobreza y conflictos internos?

-India seguirá posicionándose como potencia económica. Somos una democracia sólida, en la que además conviven en armonía diferentes creencias. En unos diez años aspiramos a posicionarnos entre los primeros apostando por el bienestar de la población.

Steve Jobs tenía un libro de cabecera escrito por un maestro de yoga de la India.

-¿Qué apuntala el crecimiento de India?

– Narendra Modi, el primer ministro, enfoca los trabajos en invertir en la gente, desarrollo de negocios, impulsar las startup e invertir en infraestructura que necesite la población. A estas ofrecerles oportunidades de acceder a la educación, internet y vivienda. Alcanzar la armonía es paz.

En el plano internacional quisimos compartir los beneficios del yoga, a partir allí se creó el Día Mundial del Yoga, en Naciones Unidas. Siempre con la iniciativa de Modi también se avanza con Alianza Internacional de Energía Solar del que forma parte Paraguay. Actualmente avanzan las cooperaciones en esta área con Paraguay.

-¿Preocupa a India el cambio climático, el calentamiento global?

-Nuestros planes son ambiciosos. Estamos muy interesamos. fuimos parte de una cumbre y hemos tomado varias resoluciones. En 2070 planeamos ser un país libre de carbono.

-Tuvo oportunidad de conocer un poco Paraguay. ¿Qué es lo que más le gustó?

-He conocido Encarnación, Ciudad del Este. Pero en general, me ha gustado la naturaleza, lo verde. Conducir y ver tanta naturaleza.

¿Las casas en Paraguay son elegantes. Con mi esposa vemos casas muy lindas y nos preguntamos si habrá más y sí, siempre encontramos más y más. Lo que me ha encantado es la sencillez y la elegancia de la gente, sus modales.

