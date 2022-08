Sepa quién es el uruguayo Sebastián Marset y qué hacía por Paraguay

Entornointeligente.com /

Este Gobierno todavía tiene tiempo de hacer algo por el país en su quinto y último año de mandato, en un momento muy delicado de la coyuntura nacional. Para ello, además de gobernar con las máximas eficiencia y honestidad, tiene que resistir las presiones populistas en el año electoral, restablecer los equilibrios macroeconómicos, iniciar efectiva y decididamente el proceso de reforma del Estado, definir la estrategia de renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú y, tal como lo pide el sector privado, fortalecer las instituciones democráticas.

Que el Gobierno debe gobernar parecería una perogrullada, pero, lamentablemente, no lo es. Las internas partidarias son en diciembre, las elecciones generales en abril, luego se abre un período de transición con las nuevas autoridades electas, que asumen el 15 de agosto de 2023, todo lo cual tradicionalmente paraliza la toma de decisiones en las etapas finales de los períodos presidenciales. Pero hoy menos que nunca el país puede quedar en stand-by durante todo un año. Por un lado, desde luego, el Gobierno debe atender como corresponde las grandes prioridades, sobre todo en materia de salud, educación, infraestructura y seguridad pública. Por el otro, debe cumplir su promesa de poner la casa en orden después de lo que fue probablemente el mayor despilfarro de nuestra historia económica con la excusa de la pandemia.

Durante la administración de Mario Abdo Benítez se disparó el déficit fiscal, el endeudamiento público pasó del 19% a más del 35% del PIB, hoy el saldo de la deuda es de más de 14.000 millones de dólares sin que ello se haya trasladado a inversiones físicas necesarias para potenciar el crecimiento (la infraestructura de Paraguay está entre las peores de América Latina), los agregados monetarios están desbordados y la inflación ya es consistentemente de dos dígitos, con el 11,1% anual en julio frente al 3,2% anual en 2018, año en que asumió este Gobierno.

Supuestamente se acordó un cronograma de convergencia para reducir el déficit y volver al tope del 1,5% del PIB establecido en la ley de responsabilidad fiscal para el inicio del nuevo período, pero ese objetivo está lejos de cumplirse. Para ello habría sido necesario ajustarse el cinturón y recortar los gastos rígidos, todo lo contrario a lo que ha ocurrido, con más aumentos salariales, más subsidios, más y más deuda. Por el lado de los ingresos ya no se le puede exigir más a la ciudadanía, que ha sostenido las recaudaciones pese a la crisis, con el agravante de que se ha expandido la informalidad, por lo que la presión tributaria recae desproporcionadamente sobre una porción cada vez más pequeña de contribuyentes.

Esta situación tiende a agravarse por el populismo electoral. Nuevos incrementos salariales ya suman 131 millones de dólares más al proyecto de Presupuesto 2023 próximo a presentarse, y eso todavía no incluye el costo adicional por la suba del sueldo mínimo ni varias ampliaciones que están en estudio para atender reclamos de múltiples sectores.

El Gobierno, entretanto, por un lado declara que el fisco ya no está en condiciones de solventar más aumentos del gasto público corriente, pero por el otro no solo se somete a las presiones, sino que presenta su propio plan «anticrisis» consistente básicamente en una suba de la subvención al transporte y una expansión y pagos extras de los programas Tekoporã y Adultos Mayores en el segundo semestre, no por casualidad en coincidencia con las internas del Partido Colorado.

En vez de esto, lo que se esperaría es que por lo menos avanzase en este último lapso en el proceso de reforma del Estado que hace treinta años se viene prometiendo para garantizar un uso más racional de los recursos que aporta la gente para el mantenimiento del sector público y que, según el propio Ministerio de Hacienda, es fundamental para «generar espacio para reorientar los objetivos dentro del presupuesto y disminuir la presión sobre la deuda pública». Pero la verdad es que las perentorias nuevas leyes del servicio civil y de contrataciones públicas no pasan de meros anteproyectos cajoneados, mientras que todos hablan, pero nadie hace nada por resolver, o al menos paliar, el gravísimo problema del déficit exponencial de la Caja Fiscal.

Otro asunto que requiere indispensable atención es el aprovechamiento de los recursos energéticos de Itaipú bajo nuevos términos con Brasil. Lo único que ha hecho el Gobierno en tal sentido es negociar una tarifa por encima del costo con el fin de asegurarse un fondo de 220 millones de dólares para repartir en tiempo electoral. El interés nacional está muy por encima de estas migajas. Tanto para utilizar los excedentes paraguayos como para subastarlos a precios de mercado se necesitan internamente inversiones en transmisión y distribución eléctricas, así como adecuaciones legales y corporativas, que no pueden demorarse.

Finalmente, existe el reclamo generalizado de normalizar el escenario político-institucional para dar tranquilidad y confianza a la población y a las fuerzas vivas, lo que, en última instancia, no es otra cosa que cumplir y hacer cumplir la ley «caiga quien caiga», como lo prometió el Presidente.

En su discurso inaugural, Mario Abdo Benítez habló de una «real transformación», de una «justicia pronta y valiente», del fin del «cáncer de la impunidad», de abordar los problemas del país «sin caer en populismo y demagogia», de «ampliar la base de contribuyentes», de una educación de calidad, y de que prefiere «los aplausos de salida antes que los de entrada». Le queda un año, de él depende.

LINK ORIGINAL: Abc

