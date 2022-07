Sepa cómo controlar la carga justa de combustible en una estación de servicio

Entornointeligente.com /

Lo que ocurrió con Rodolfo Santacruz (52), quien falleció el pasado 21 de abril a causa de la infección hospitalaria KPC , (superbacteria Klebsiella Pneumoniae Carbapenemasa), es uno de los cientos de casos que ocurren regularmente en el Instituto de Previsión Social (IPS).

El padecimiento de Rodolfo, según contó su esposa Karina Galeano , comenzó tras una operación del corazón, que supuestamente salió bien. No obstante, tras la cirugía, a Rodolfo le amputaron ambas piernas y, tras una agónica internación, falleció a causa de la KPC.

Lea más: IPS: se operó del corazón, le amputaron ambas piernas y falleció por KPC

Entre los miles de comentarios publicados en la citada publicación, muchos dejan en evidencia que las infecciones hospitalarias -entre los que destaca el KPC- no son casos aislados en la previsional.

«Mi papá también falleció por infección hospitalaria en el IPS. Es una verdadera vergüenza ese lugar; no les importa nada, impresionante la insalubridad «, denunció Digna Galeano , quien relató que su padre se internó apenas por una hernia.

Así también, Gloria Campos Cervera relató que su padre murió por KPC sin que en el IPS le realizaran una sola prueba para tratar la infección .

«Tuvo 48 días de internación y le medicaban como ellos querían. Son todos médicos recién recibidos ; una vergüenza», dijo.

Lea también: Asegurados del IPS denuncian una dictadura peor que la del stronismo

También Alicia Rivas relató que vivió todo un calvario en el IPS a causa de la KPC. «Es urgente hacer una intervención . Somos tan inútiles los asegurados que pagando millones mensuales, seguimos aceptando este tipo de servicio», comentó.

Alicia agregó que: «aparte, se deben comprar todos los insumos y las cirugías la hacen los médicos residentes . Jamás uno le ve ni puede pedir explicación a un doctor, porque nunca están», dijo.

Antonia Brítez relató una situación similar en el IPS. «La misma agonía la pasé con mi papá, que se operó de un aneurisma de aorta abdominal . También quisieron cortarle las piernas, pero nos opusimos», relató.

Lea más: IPS suspende quimioterapias por falta de medicamentos, denuncian

La lectora continúo explicando que: «luego nos dijeron que tenía covid-19 , pero le testeamos de forma particular y dio negativo. El laboratorio privado nos dijo que mi padre tenía síntomas de KPC, pero en el IPS no le hicieron ninguna prueba porque supuestamente no tenían reactivos . Apenas 22 días aguantó mi papá», cuenta.

Un sinnúmero de lectores más relataron las desagradables experiencias vividas en la previsional.

Los asegurados también reclamaron la falta de medicamentos , insumos , agendamiento y turnos para consultas , además de médicos .

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com