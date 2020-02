¡Señora, usted ta’ chévere! Catherine Fulop “reventó” Instagram con sus candentes fotos en bikini

Entornointeligente.com /

Catherine Fulop siempre se ha caracterizado por ser una mujer muy sensual, incluso antes de la llegada de las redes sociales, la hermosa Abigail, ya mostraba su belleza en revistas, telenovelas y programas de televisión.

Sin embargo, de un tiempo para acá la actriz y presentadora venezolana radicada en Argentina, se ha convertido en una supe fanática del Instagram , donde publica parte de su día día, el cual en su mayoría es puro entrenamiento para mantener el cuerpazo que se gasta.

Hace poco, la mismísima Fulop posteó en su cuenta una suculenta fotografía donde dejó a todos sorprendidos por su sensualidad. La actriz de 54 años subió dos fotografías donde se le ve usando un ajustado traje de baño , mientras disfruta del mar.

“Mi familia, mis amigos, la playa, nada mejor para recargar energías. Soñé este momento y lo disfruto a pleno. Hoy que tu meta sea ganarle a tu mejor excusa. Dilo, créelo, créalo.” , dijo la protagonista de telenovelas.

