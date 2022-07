Señor Presidente, el enemigo no es el pueblo, son los corruptos

Entornointeligente.com /

La dignidad no se mendiga, la dignidad se exige, bajo cualquier forma.

Con preocupación vemos la insana transformación de un gobierno presuntamente de corte social, agredir a pobladores que buscan mejores niveles de vida. Población históricamente saqueada, engañada, pisoteada y explotada, mental, física y económicamente. La dignidad no se mendiga, la dignidad se exige, bajo cualquier forma. Los panameños no podemos seguir pisoteados por corruptos e inescrupulosos políticos o empresarios, corsarios o piratas que se enriquecen más bajo la mirada ausente de quienes tienen la obligación de investigar y aplicar la ley, una ley efectiva, no zigzagueante. Aún cuando somos de la opinión que la demanda por beneficios sociales crece a medida que pasan los días de paro y cierre de calles a nivel nacional, no es menos cierto que la población no puede voltearse contra sí misma, por lo que es necesario detectar quienes pudieran estar detrás de esa solidaridad espontánea que impide ver un daño colateral a sí mismos. Es necesario mantener el paro, hasta alcanzar objetivos, reales, específicos y certeros, tales como la disminución del presupuesto de la Asamblea a niveles de que ningún diputado tenga más de 10 colaboradores, independientemente el circuito o provincia, aplicando el artículo 275 de la Constitución Nacional, como un combate directo a la corrupción. También es cierto que no puede perjudicarse el paso de productos alimenticios, combustible, tratamientos de salud, el IDAAAN y otros, así como de pacientes de enfermedades crónicas o terminales, mujeres preñadas, ambulancias, carrozas fúnebres, etc. Se requiere de solidaridad consigo mismo. No olvidemos que un pueblo con hambre es el primero que puede irse contra sí mismo.

La dignidad no se mendiga, la dignidad se exige y eso es lo que hace el pueblo en la calle, pero la dignidad sin una concepción clara de la razón de sus luchas es un disparo al aire. La represión vendrá de diferentes maneras. Detenidos, golpeados, destituciones, traslados y cuanta basura tenga sobre sus hombros la corrupción, pero miremos con luces largas. Si al corredor humanitario. Dios te salve, Panamá. Economista, educador, humanista.

