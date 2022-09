Sentido Común: El partido que reunirá a ex militantes del PRI y al ex convencional Logan

Entornointeligente.com /

SANTIAGO.- Sentido Común, ese es el nombre del nuevo referente que el próximo sábado 1 de octubre dará sus primeros pasos para conformarse con sus primeros 100 militantes, incorporando a ex dirigentes del PRI, independientes, ex miembros de partidos de Chile Vamos y ex personeros de la DC.

El ex presidente del PRI, Rodrigo Caramori, comentó a Emol que la idea de la nueva tienda es que «se convierta en una plataforma de trabajo y servicio público que esté al servicio de las verdaderas necesidades, preocupaciones e intereses de todos los chilenos, hombres y mujeres. No queremos ser parte de entidades con ideologías extremas y que te impiden ver al país en su conjunto, con todas sus diferencias y matices. Queremos y defenderemos en todas las esferas las buenas ideas, vengan de donde vengan».

«Por eso el próximo sábado 1 de octubre daremos el puntapié inicial y formal al reunirnos con personas de distintos orígenes, y de todo el país, pero que tenemos como denominador común el amor y respeto por Chile y su gente. Tendremos importantes sorpresas, contaremos con parlamentarios -no me refiero a solo uno-, y también con líderes destacados», acotó Caramori.

Cabe recordar que hasta el mes de marzo, el PRI integraba Chile Vamos, pero comenzó su disolución tras los resultados de las últimas elecciones parlamentarias, donde eligieron sólo un legislador como independiente.

Quien también se sumará al nuevo partido Sentido Común, es el ex convencional por el distrito 9 Rodrigo Logan, quien fue electo como independiente en dicho proceso.

«Si hay algo que hemos aprendido de la votación del último Plebiscito es que Chile es un país de sentido común donde los ciudadanos priorizan los acuerdos y el entendimiento por sobre las disputas, alejándose de los extremos, es ahí donde hace falta más miradas que agreguen valor a la construcción del Chile del mañana. Es en este sentido, donde creo en lo personal que la política debería volver a dar prioridad a los valores y principios que sustentan el pacto social que caracterizan a Chile como una gran nación soberana», sostuvo Logan.

El ex constituyente indicó que «el haber participado en el proceso constituyente como el único convencional 100% independiente me permitió entender sin sesgos las distintas miradas de este nuevo Chile que nace, bajo el alero de personas más informadas y participantes de procesos políticos», agregando que «hoy acepté el llamado de un grupo de ciudadanos con una inquietud de participar en política y que aún no se sienten representados por ninguna fuerza política existente».

Según ha trascendido, el nuevo partido contará con adherentes de distintos mundos políticos, municipal (alcaldes y concejales) y parlamentario. De hecho, un nombre que ha sonado es el del diputado por la Región de Arica, Enrique Lee, no obstante, desde su entorno se limitan a señalar que Lee no militará en ningún partido, al menos hasta terminar su primer año legislativo en marzo del 2023.

El diputado fue electo como independiente en un cupo PRI y hasta el mes de mayo integraba la bancada de Evópoli de lo que fue expulsado por firmar una acusación constitucional contra el ex canciller Andrés Allamand. Desde entonces se sumó a la bancada del Partido de la Gente (PDG) administrativamente.

Si bien en un inicio se rumoreaba que el ex ministro Mario Desbordes se integraría al partido, el ex diputado continúa en RN, militancia que meses atrás había dicho estaba reflexionando. Es más, el ex timonel se ha puesto a disposición de Renovación Nacional de cara al nuevo proceso constitucional, apoyando las gestiones de la directiva en este tema.

