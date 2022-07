Sentencian a expolicías por violar derechos de George Floyd

Entornointeligente.com /

Exagentes J. Alexander Kueng y Tou Thao recibieron penas más leves que las recomendadas en las pautas de sentencia.

Un juez federal de Estados Unidos sentenció el miércoles a dos expolicías de Minneapolis, J. Alexander Kueng y Tou Thao, quienes fueron condenados por violar los derechos civiles del afroamericano George Floyd a términos más leves que las recomendados en las pautas de sentencia.

De acuerdo a la opinión del juez federal de distrito, Paul Magnuson, uno de los expolicías sentenciados era «verdaderamente un oficial novato» y describió al otro como «un buen oficial de policía, padre y esposo».

En esa dirección, Magnuson, sentenció a J. Alexander Kueng a tres años de prisión y a Tou Thao a tres años y medio por violar los derechos de Floyd durante su asesinato, el 25 de mayo de 2020, cuando el entonces oficial Derek Chauvin sujetó el cuello de Floyd con la rodilla durante más de nueve minutos y le causó la muerte al hombre negro de 46 años.

— Ben Crump (@AttorneyCrump) July 27, 2022 El asesinato, capturado en un video de un transeúnte, provocó protestas en todo el mundo y un reconocimiento de la injusticia racial en Estados Unidos.

En aquellos incidentes, Kueng sujetó la espalda de Floyd, Thao contuvo a los transeúntes preocupados y un cuarto oficial, Thomas Lane, sostuvo los pies de Floyd. Lane fue sentenciado la semana pasada a dos años, también por debajo de las pautas; una sentencia que el hermano de Floyd, Philonise, llamó «insultante», mientras que Chauvin fue sentenciado antes a 21 años.

El Gobierno federal presentó los cargos de derechos civiles contra los cuatro oficiales en mayo de 2021, un mes después de que Chauvin fuera condenado por asesinato y homicidio involuntario en un tribunal estatal.

En su resolución condenatoria, Magnuson dijo que no había duda de que Kueng violó los derechos de Floyd al no dejar de inmovilizarlo cuando Floyd dejó de responder. Pero también mencionó lo que llamó «una cantidad increíble» de cartas que respaldan a Kueng que, según dijo, provenían de otros oficiales.

Ambos hombres deben presentarse en la prisión federal el 4 de octubre, aunque Magnuson señaló que eso podría cambiar debido a su juicio estatal. Magnuson dijo que recomendaría que se les permita cumplir su condena en instalaciones federales de mínima seguridad en Duluth o en Yankton, Dakota del Sur, para que puedan estar cerca de la familia.

Chauvin, que es blanco, era el oficial de mayor rango en la escena y fue sentenciado a una sentencia estatal de 22 años que cumple al mismo tiempo que su sentencia federal.

El asesinato de George Floyd en plena vía pública en mayo de 2020 provocó una ola de protestas antirracistas en Estados Unidos, las cuales se extendieron posteriormente a muchos países alrededor del mundo.

