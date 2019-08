Sentenciado a tiros en Guasipati

Entornointeligente.com /

Roscio.- Una ráfaga de balas terminó con la vida de un hombre y con el compartir de una multitud de personas en horas de la madrugada de este sábado. Ocurrió frente a un local comercial de la calle Mérida, del sector Perro Seco, en Guasipati, municipio Roscio. Cuando los presentes escucharon las detonaciones y vieron a un sujeto caer al pavimento, corrieron para evitar ser alcanzados por los proyectiles. Una vez que todo quedó en silencio, se acercaron para tratar de identificar a la víctima, pero no lo reconocieron. Lo tocaron para verificar si habían posibilidades de llevarlo a un centro asistencial, pero el baleado ya había dejado de respirar. La mayoría de las heridas fue en cabeza. Otras en el pecho.

Lo dejaron Según testigos, el infortunado estaba con unos amigos, pero cuando unos desconocidos llegaron para matarlo, estos se apartaron y no regresaron por él. También se dice que cuando sonaron los primeros disparos, las personas se fueron del lugar y no regresaron para verificar lo que había ocurrido. Entonces, un transeúnte fue quien notificó el suceso a los oficiales de la Policía del Estado Bolívar (PEB) del Centro de Coordinación Policial (CCP) Roscio, quienes se encontraban en labores de patrullaje por la avenida principal de la comunidad. Supuestamente, quien les avisó no se identificó. Solo dijo que un hombre estaba tirado en el medio de la vereda. Los estadales mantuvieron el recorrido por la zona tratando de ubicar la escena y otra persona les notificó el mismo hecho. A 100 metros, lograron avistar el cuerpo.Buscaron sus pulsaciones pero ya tenía rato sin vida.

No lo robaron Al lado del cuerpo sin vida estaba una motocicleta de color negro, placas AAO135K. Los uniformados presumen que el vehículo de dos ruedas pertenecía a la víctima.

Sin identificar La víctima no tenía documentos de identidad. Para el momento de su muerte vestía un pantalón azul, franela blanca y zapatos deportivos. Era de piel morena, alto, cabello negro y corto. No se le evidenciaban tatuajes en los brazos.

Cicpc Los policías notificaron el homicidio a los detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la Base Contra Homicidios en Tumeremo. Los agentes tardaron más de una hora en llegar. En el área realizaron las pesquisas de rigor. Confiscaron más de siete casquillos de bala. No dieron con más evidencias de interés criminalístico. Los expertos levantaron el cadáver y lo llevaron a la morgue. Esperan que sea reclamado por sus familiares en las siguientes horas.

Móvil Las autoridades policiales presumen que el crimen guarda relación con un ajuste de cuentas. Sin embargo no descartan otras hipótesis. Esperan tener pistas sobre el caso para determinar el móvil. Además, necesitan armar las piezas del hecho para identificar y proceder a atrapar a los criminales.

Patrullaje Los oficiales de la PEB mantienen un constante rastreo por la zona. Tratan de colaborar con las investigaciones del crimen.

