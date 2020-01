Sentí varios orgasmos en la montaña rusa

Entornointeligente.com /

Soy una mujer soltera de 23 años. Vivo fuera de San José y nunca me había montado en ninguno de esos juegos mecánicos que dan sacudidas muy fuertes. Ahora me pasé el fin de año con mi tía que vive en San Pedro, así que fui a unas fiestas populares y con mucho miedo me monté en la montaña rusa. Fue algo muy raro, porque en las bajadas sentí varios orgasmos y me acordé que en el colegio habíamos leído una columna suya que hablaba del tema.

En estos días posteriores a los festejos de fin de año recibimos múltiples preguntas y comentarios en torno al orgasmo y los juegos mecánicos. Ciertamente se ha descrito que, en diversas situaciones ajenas al sexo, se puede experimentar la sensación orgásmica, entre ellas se cita la práctica de ejercicio extremo, situaciones de temor o tensión, así como los cambios bruscos de posición, como los que ocurren en la montaña rusa y similares.

Así cuando hay una situación sumamente fuerte, se activan específicamente ciertas áreas cerebrales, pero por lo intenso, el estímulo se expande a otras zonas circunvecinas e indirectamente estimula las áreas orgásmicas contiguas.

Desde luego esto genera sorpresa, confusión y hasta cierto miedo, porque siempre hemos asociado el orgasmo solo con experiencias estrictamente sexuales, de tal forma que hasta se teme que existe un problema de fondo. Este desconcierto aumenta, porque a nivel individual se experimenta cierta vergüenza hasta de comentarlo con conocidos o allegados o de consultarlo a nivel profesional.

Debemos señalar que esta es una reacción totalmente normal y no guarda relación con algún problema de fondo, sea orgánico o psicológico, así que hoy es considerada una respuesta más del abanico de la sexualidad.

Martes 14 Enero, 2020

