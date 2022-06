Senmache: se ha dado indicaciones a Migraciones para que Silva no pueda salir del país

Entornointeligente.com /

En entrevista con RPP, dijo que dio clara indicación para que Migraciones tome todas las medidas con Silva, así como con otras personas que están requisitoriadas o solicitadas por la justicia a fin que no puedan escapar por ninguno punto migratorio que tiene la institución. Indicó que la alerta es general y que si el extitular del MTC trata de salir por puertos, aeropuertos o puestos de frontera, bajo el control de Migraciones, no podrá hacerlo. Senmache refirió que hoy fue informado de la orden contra Silva mientras participaba de una reunión con alcaldes del país, en la cual estaba presente el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres. Lea también: Congreso: convocan a sesión del pleno para este jueves 9 de junio «Lo primero que hago (al ser informado) es llamar superintendente de Migraciones para decirle que se emita la alerta correspondiente en todos los puestos donde tengamos control a fin que esta persona no pueda salir. No tenemos registro que haya salido», expresó. Por su parte, el superintendente de Migraciones, Jorge Fernández, sostuvo que la Superintendencia Nacional de Migraciones está a cargo de los puestos de controles fronterizos y por ninguna de estas oficinas ha salido Juan Silva Villegas. «Esa información la tenemos actualizada», aseguró. «El día de hoy se ha tenido conocimiento de la orden del Poder Judicial. Esa alerta migratoria informativa ha sido complementada con el mandato de detención preliminar, con lo cual el señor Juan Silva Villegas no podría salir por ningún puesto a cargo de Migraciones», precisó. Medios de comunicaron informaron hoy que el Poder Judicial ordenó detención preliminar contra el exministro de Transportes y Comunicaciones a pedido de la Fiscalía de la Nación. Silva Villegas ya tenía impedimento de salida del país por 36 meses en el marco de la investigación por los presuntos delitos de organización y colusión en agravio del Estado en el caso Puente Tarata III. (FIN) RMCH Más en Andina Congresista Héctor Valer fue detenido por la @PoliciaPeru y puesto a disposición del Parlamento https://t.co/JMTNhMmbNG pic.twitter.com/XPVT4ggQ7C

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 8, 2022 Publicado: 7/6/2022

