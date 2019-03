Seniat prorrogó el plazo para el pago del ISLR

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp 26 de marzo de 2019 07:46 PM | Actualizado el 26 de marzo de 2019 20:33 PM El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria prorrogó hasta el 30 de abril el plazo para el pago del impuesto sobre la renta. La medida, anunciada este martes por José David Cabello en su cuenta de Twitter, se tomó debido al apagón que se inició el lunes y hasta ahora mantiene a la mayor parte del territorio nacional sin servicio eléctrico. Las actividades escolares y laborales también fueron afectadas por la situación, por lo que fueron suspendidas por 24 horas, de acuerdo con lo informado por Jorge Rodríguez. Los estados que continúan sin servicio eléctrico en algunos de sus sectores a las 5:00 pm son Distrito Capital, Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo, Táchira, Mérida, Zulia, Apure, Monagas, Lara, Portuguesa y Anzoátegui. Henrique Capriles Radonski, ex gobernador de Miranda, incluyó a Sucre, Trujillo, Barinas, Falcón, Bolívar y Nueva Esparta entre las entidades afectadas. No se pudo confirmar la situación en Delta Amacuro y en Amazonas. Cumpliendo instrucciones del Presidente @NicolasMaduro ante los ataques terroristas contra nuestro sistema eléctrico, que afectan a todo el país, el SENIAT anuncia la extensión del periodo de declaración y pago del Impuesto Sobre La Renta ISLR hasta el Martes 30 de abril pic.twitter.com/EfC5oc8JYe — José David Cabello R (@jdavidcabello) 26 de marzo de 2019 Source link ¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous estos son sus 15 nuevos concursantes Derek Jeter habla con CNN sobre su reto en los Marlins de Miami Next → You May Also Like Militares venezolanos en Colombia: Queremos que Guaidó venga marzo 17, 2019 admin Comentarios desactivados en Militares venezolanos en Colombia: Queremos que Guaidó venga Escasez de agua detona “trancazo” en la Panamericana marzo 16, 2019 admin Comentarios desactivados en Escasez de agua detona “trancazo” en la Panamericana ¡Ahora hay que sacar algo de plata! marzo 16, 2019 admin Comentarios desactivados en ¡Ahora hay que sacar algo de plata! El Tiempo Caracas 24 ° algo de nubes humidity: 88% wind: 6m/s ENE H 31 • L 28 33 ° Thu 33 ° Fri 33 ° Sat 31 ° Sun Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico. Correo electrónico CULTURA CULTURA las 6 supersticiones más desconocidas marzo 27, 2019 admin Comentarios desactivados en las 6 supersticiones más desconocidas CULTURA “Ya es hora de hacer una crítica ética y política del arte” marzo 27, 2019 admin Comentarios desactivados en “Ya es hora de hacer una crítica ética y política del arte” CULTURA “Estoy orgulloso de tener un ‘superhit’ como es ‘La revolución sexual'” marzo 27, 2019 admin Comentarios desactivados en “Estoy orgulloso de tener un ‘superhit’ como es ‘La revolución sexual'” CULTURA El sabueso Sherlock Holmes sigue husmeando en libros, series, películas… marzo 27, 2019 admin Comentarios desactivados en El sabueso Sherlock Holmes sigue husmeando en libros, series, películas…LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

