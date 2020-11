Sendic anunció su regreso político y afirmó que renunció a la vicepresidencia porque se cansó del “manoseo”

Raúl Sendic, archivo 2018

Entornointeligente.com /

Raúl Sendic, archivo 2018.

Sendic anunció su regreso político y afirmó que renunció a la vicepresidencia porque se cansó del “manoseo” 25 de noviembre de 2020 · Política nacional 3 minutos de lectura El expresidente de Ancap habló de la situación del ente y reflexionó sobre las críticas a su gestión. Suscribite o ingresá Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Suscribite gratis ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita. Suscribite gratis ¿Ya tenés suscripción? Ingresá “Decidí ir adelante hasta que hubo un momento en que uno dice ‘a mí no me manoseen más, ya está. No estoy dispuesto a mantenerme en un cargo a cualquier precio. Acá tienen el cargo'”, afirmó en diálogo con La letra chica el exvicepresidente, Raúl Sendic, sobre su renuncia en 2017. El exmandatario anunció su regreso a la política y repasó algunos episodios que derivaron en su dimisión al cargo.

Según Sendic tanto el exmandatario, Tabaré Vázquez, como el presidente del Frente Amplio (FA), Javier Miranda, le habían dado su apoyo en “forma privada” y le dijeron que no renunciara, pero resaltó que públicamente Vázquez dijo que con el fallo del Tribunal de Conducta Política del FA, él se hubiera ido, por lo que entendió que también debía seguir ese camino.

Sobre todo, Sendic repitió que sufrió un “manoseo” mediático. De hecho, según comentó, en el plenario que realizó el FA para definir la situación en ese momento, él fue y le dijo a sus compañeros: “Señores, acá tienen la vicepresidencia de la República, decidan ustedes. Yo me voy porque no aguanto más este manoseo”.

Luego de estar alejado de la política, Sendic anunció su regreso. Según afirmó, intentó “olvidarse de la política” pero no pudo desvincularse. “Creo que tenemos que volver a fundar en la izquierda un acuerdo de fraternidad, de eliminar las mezquindades y las disputas internas y poner por encima de todos la enorme cantidad de cosas que nos unen”, dijo y agregó que con esa base volverá a trabajar en la lista 711 a nivel nacional.

Para Sendic, en el FA hay una “escasez muy grande de liderazgos” actualmente. “No pretendo ser ningún líder, pretendo ser un militante que va a cumplir esa tarea” dijo y agregó que el FA tiene “candidatos pero no tiene líderes” y descartó que Carolina Cosse o Yamandú Orsi cumplan esos roles, a diferencia de lo que fue la figura de José Mujica.

Revisar los motivos que llevaron a la renuncia El escándalo que derivó en su renuncia comenzó cuando la periodista Patricia Madrid reveló que Sendic no era licenciado en Genética Humana como había afirmado hasta el momento . Sobre eso, el exvicepresidente afirmó que fue “un error” y subrayó que nunca ejerció la genética en el país. De todas formas, admitió: “he cometido errores como han cometido errores mis compañeros”.

Otro de los golpes que llevó a su dimisión fue la publicación del semanario Búsqueda sobre los gastos que había realizado con su tarjeta corporativa cuando presidió Ancap. Sobre ese punto dijo: “Nunca usé la tarjeta para un objetivo personal”, aunque según la investigación las compras incluyeran ropa, joyas, comida y electrónica. Sendic agregó: “hay gastos que no puedo recordar, fueron nueve años”.

Tras su renuncia también fue muy cuestionada su gestión frente Ancap entre 2008 y 2013 y ese fue el tema principal del programa. Según opinó “la derecha se aprovechó” de las diferencias internas del FA “para construir un caso sobre esta situación y para llevar adelante todo el proceso”.

Según destacó todas sus acciones al frente de Ancap estuvieron “monitoreadas” por Vázquez y José Mujica, por lo que comparten la responsabilidad de lo que sucedió con la petrolera nacional; a diferencia de lo que había declarado el exministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, sobre que las empresas estaban descontroladas. Por ejemplo, señaló que el pago adelantado que se hizo a la petrolera venezolana Pdvsa contó con la autorización de los ministros de Industria y Economía.

Leé más sobre esto: Caso Sendic: Arbeleche reconoció el ahorro que implicó la cancelación de la deuda entre ANCAP y PDVSA Entre los errores que reconoce en su administración, Sendic indicó el “no haber pedido la capitalización antes de iniciar el proceso de inversión” que según detalló fue de 1.280 millones de dólares.

Considera un error no haberse “parado frente al gobierno nacional y exigirle antes de empezar este proceso una capitalización. No teníamos que haber dejado pasar eso. No es un hecho menor. Es muy importante que si el gobierno nos estaba pidiendo que hiciéramos esas inversiones, nosotros señaláramos al gobierno: ‘no tenemos como hacerlo, capitalicen la empresa'”.

El exvicepresidente afirmó que Ancap se capitalizó por 870 millones de dólares porque el ministerio de Economía no aceptó “integrar en la tarifa de los combustibles algunos costos reales que estaban existiendo, sobre todo en la distribución de combustibles, porque se había mejorado mucho los salarios de los trabajadores de servicios”.

En el “caso Ancap” Sendic fue el único que tuvo consecuencias judiciales. En 2018 fue procesado por un delito de abuso innominado de funciones, en régimen de reiteración real con reiterados delitos de peculado, en calidad de autor, durante su gestión en Ancap y ese mismo año el fallo fue confirmado por el Tribunal de Apelaciones.

Temas en este artículo ANCAP Raúl Sendic Frente Amplio Lista 711

Entornointeligente.com