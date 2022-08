Senati: clases semipresenciales empezarán el 29 de agosto

Entornointeligente.com /

Así lo informó la entidad educativa, luego del plantón organizado esta mañana por estudiantes y padres de familia en las afueras de su local, como protesta para que las clases presenciales programadas para el 8 de agosto empiecen en la fecha establecida. La decisión tomada por Senati no perjudicará el desarrollo de las actividades formativas, puesto que del 8 al 27 de agosto las clases serán remotas, y a partir del 29 de agosto, semipresenciales «de acuerdo a lo programado», precisa. «Los alumnos recibirán la misma cantidad de semanas de formación y no existirá reducción de horas en la formación práctica presencial de los talleres y laboratorios», asegura. En el mismo comunicado Senati recuerda que el 5 de agosto informó a los estudiantes , que al aprobarse la eliminación del requisito del metro de distancia en las instituciones educativas ( DS N°041-2022-PMC y DS N°063-2022 PCM ) habilitó el aforo al 100%. No obstante, por las razones arriba mencionadas, dispuso que las clases de talleres y laboratorios sean diferidas al 29 de agosto. El inicio de clase se mantiene conforme lo programado del 8 al 27 de agosto de forma remota en todas las sedes a nivel nacional, y a partir del 29 de agosto de manera semipresencial, indica en ese comunicado. Asimismo, recordó que aplicará un descuento del 10% en la cuota correspondiente al mes de agosto , dado que durante este periodo las clases serán 100% remotas. Más en Andina: Alumnos de 4° y 5° de secundaria recibirán educación técnica antes de terminar el colegio. ?? https://t.co/kRqVAfm0GH El @MineduPeru prepara norma que beneficiará a más de 450 mil jóvenes de todo el país. ??Karina Garay pic.twitter.com/8T4ohxlVuu

Publicado: 9/8/2022

