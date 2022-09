Senamhi: presencia de lloviznas en Lima Metropolitana se mantendrán en los próximos días

Entornointeligente.com /

De acuerdo al último reporte de Senamhi, Lima este presenta hoy cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado por la tarde , llovizna ligera hacia la madrugada, con temperaturas entre los 12°C y los 17°C. Mientras tanto, los distritos ubicados en la zona de Lima oeste, presentan hoy neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo cubierto durante el día con tendencia a llovizna hacia la madrugada, y con temperaturas entre los 14°C y los 16°C. Al respecto, la ingeniera meteoróloga del Senamhi, Raquel Loayza, explicó que las lloviznas se deben al incremento de humedad atmosférica producto de los vientos del sur que favorece la ocurrencia de estos cambios climáticos, especialmente en Lima oeste y Callao. Debido a este fenómeno, manifestó que en los próximos días habrá presencia de llovizna o ligeras garúas como las que han ocurrido en estos días en algunos distritos de la capital. Puedes leer: ¿Demasiada humedad? Senamhi te dice cómo enfrentarla en casa «El día de ayer, donde se concentró más humedad fue en los distritos costeros y Lima centro. Ahí se produjo la llovizna desde las 4 a.m. Sin embargo, en los distritos alejados del mar, como San Juan de Lurigancho, Ate, Santa Anita, La Molina, entre otros, se presentaron lloviznas muy ligeras», precisó. Por esta razón, se prevé que hasta el viernes 9 de septiembre se presenten lloviznas de forma dispersa en la madrugada. Mientras que el brillo solar disminuirá principalmente en la zona este de Lima. También resaltó que, a pesar de la llegada de la estación de la primavera el 22 de septiembre, aún continuarán las temperaturas frías, aunque no ocurrirá todos los días. «Todavía tenemos características invernales en septiembre, incluso en octubre pueden presentarse algunas lloviznas , por eso no debemos confiarnos», añadió. Puedes leer: Alerta: recomiendan medidas de preparación ante incremento de temperatura en la Selva Temperatura y humedad Por otra parte, la especialista del Senamhi indicó que la temperatura mínima para la zona este de la capital, en los próximos días, variará entre 12° y 13°C con una humedad del 94 %. «En los distritos lejos del mar, ya no habrá tanto brillo solar como los días anteriores, donde la temperatura llegó hasta los 20° y 21°C. Se pronostica que ahora solo llegará a los 18° y 19 °C», detalló. Mientras que en Lima oeste y Callao, la temperatura mínima será de 14°C y la temperatura máxima, que suele registrarse al mediodía, va a oscilar entre los 17° y 18°C. Asimismo, la humedad llegará a 97 % y 98 % en las primeras horas de la mañana. Más en Andina: ??? El fenómeno meteorológico La Niña, asociado a temperaturas más frías y que influye en el clima global desde septiembre de 2020, persistirá al menos hasta finales de este año, estimó hoy la Organización Meteorológica Mundial (OMM). https://t.co/HaJh39mEvh pic.twitter.com/34F26uD3eK

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 31, 2022 (FIN) SQH/LIT JRA Publicado: 8/9/2022

