Senadores piden «descongelar» agenda legislativa a nueva ministra Segpres, quien debuta con estado de excepción

Ana Lya Uriarte está ahora a cargo de la relación de La Moneda con el Congreso. No es un intercambio fácil. De ello, al menos, dan cuenta los desencuentros protagonizados por quien dejó la repartición y también se ha observado en administraciones anteriores. Ante la accidentada performance de cambio de gabinete -inicialmente era el subsecretario Manuel Monsalve quien asumiría en la Segpres, sin embargo, el también militante PS debió volver a su puesto por lo ocurrido con quién lo sucedería, Nicolás Cataldo- e n el socialismo no quedaron conformes con el nombramiento de Uriarte. De hecho, un senador PS se lamentaba de lo que pasó: «No era nuestra carta». La trayectoria de la flamante ministra Segpres es conocida. Está ligada al bacheletismo, fue ministra en su primera administración y jefa de gabinete en la segunda. Ahí, dice, se generó amigos y detractores políticos, principalmente «por el poder que tenía», recuerdan en el Parlamento. Estuvo en La Moneda cuando estalló el denominado Caso Caval que involucró al hijo de la ex Presidenta Michelle Bachelet. Posteriormente, se supo de un informe elaborado para la firma por su estudio de abogados, por lo que fue objeto de cuestionamientos, los que pasaron, incluso, a declaraciones ante la fiscalía como testigo.

LINK ORIGINAL: Emol

