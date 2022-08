Entornointeligente.com /

Celebración del 185° aniversario de la Policía Nacional, en la plaza Independencia de Montevideo (archivo, diciembre de 2014).

Foto: Nicolás Celaya / adhocFOTOS

Senadores del FA presentaron pedido de informes al Ministerio del interior sobre director de Escuela de Policía que agredió a un cadete Publicado el 2 de agosto de 2022 Fuerzas de seguridad 2 minutos de lectura Solicitan conocer qué medidas se tomaron, por qué no se le tomó la denuncia al cadete tras la agresión y si las autoridades tenían conocimiento de los hechos; también quieren saber a qué refiere actualmente la sanción «guardar arresto», que fue eliminada en 2011 y forma parte de la denuncia. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes La Fiscalía investiga a Néstor Bergougnoux, director de la Escuela Nacional de Policía, por lesiones personales a un cadete . El 6 de julio el policía estaba defecando y el director pateó y rompió la puerta del baño, que impactó en su cabeza. También lo trató «como si fuera una mujer». «Salga, señorita. ¿Qué se piensa? No me importa qué esté haciendo. Si lo llamo y está cagando, deja de cagar y sale», le dijo. El policía salió del cubículo con los pantalones bajos y materia fecal en la ropa, la que mantuvo por varias horas, hasta que pudo ir a higienizarse. Fue asistido dentro de la Escuela Nacional de Policía por el golpe en la cabeza. Tras salir de allí, radicó la denuncia en otra dependencia policial y Fiscalía solicitó que sea evaluado por un forense que le constató un traumatismo encefalocraneano.

Según informó el Ministerio del Interior a la diaria , el director de la Escuela Nacional de Policía fue «derivado» a otras tareas «mientras avanza la investigación» en su contra y que pasó a cumplir funciones en el área administrativa «sin contacto con cadetes». Sin embargo, hasta el jueves pasado, más de tres semanas después de la denuncia, fuentes dijeron a la diaria que continuaba en su despacho. La comisaria mayor Gilma Viana, directora de la Escuela Policial de Posgrados y Estudios Superiores, está actualmente haciéndose cargo también de la dirección de la Escuela Nacional de Policía.

La bancada de Senadores del Frente Amplio presentó este martes un pedido de informes al Ministerio del Interior sobre este caso. Solicitan saber «qué acciones tomó» la cartera tras la denuncia radicada el 6 de julio y llevada adelante por la Fiscalía Penal de Flagrancia de 7° turno. Preguntan también «por qué no se le tomó la denuncia en el lugar -al cadete-, teniendo en cuanta que manifestó haber sido agredido y asistido por esa razón en el Centro de Auxilio Médico que funciona dentro de la Escuela Nacional de Policía», y «por qué, en lugar de tomarse como una denuncia, se consideró una ‘constancia policial’ inicialmente».

Además, consultan si Efraín Abreu, director nacional de la Educación Policial; Diego Fernández, director de la Policía Nacional; y Luis Alberto Heber, ministro del Interior, tenían conocimiento de la denuncia. «En caso de haber tomado conocimiento y no haber tomado medidas, solicitamos saber las razones», indicaron. También solicitan saber específicamente qué medidas se tomaron con Bergougnoux una vez trascendida la noticia en medios de comunicación el 1° de agosto.

A su vez, afirman que «en la denuncia se plantea que se ordenó ‘guardar arresto por barba’ y ‘guardar arresto por celular’», y recuerdan que «el arresto a rigor fue eliminado en 2011 tanto para cadetes como para funcionarios en actividad». En este sentido, piden conocer «a qué refiere la medida de ‘guardar arresto’ y qué sanciones se aplican».

