Senadora cuestiona a fiscales por compartir críticas hacia filtraciones

La filtración de un informe del Comando Tripartito revela que la Fiscalía tenía conocimiento de la estructura de Sebastián Marset nueve meses antes del operativo A Ultranza . En ese lapso, el uruguayo huyó del país y Mauricio Schwartzman, presunto miembro del esquema, fue asesinado.

La situación fue expuesta por la senadora Desirée Massi durante la sesión ordinaria de este jueves en la Cámara de Senadores. La legisladora también compartió el reporte en sus redes sociales .

La legisladora criticó el apoyo de algunos representantes del Ministerio Público a aquellos usuarios en redes que criticaban la filtración del informe.

«Como locos hurreros y perfiles falsos poniendo disparates de la denuncia y los FISCALES involucrados haciendo RT (expresión usada para quienes comparten una publicación) ‘inocentemente’. Aviso que lo de hoy fue un adelanto nomás. Se van a poner más nerviosos hina. No tengo una pizca de miedo y no me van a callar», publicó la senadora.

Asimismo, en otra publicación en Twitter criticó al ex ministro del Interior cartista Lorenzo Lezcano, por señalar que solo hubo un problema de coordinación entre fiscales, mientras que esto permitió la fuga de Marset, Lindomar (PCC) Insfrán, Santoro y otros.

— Desirée Masi Jara (@desimasi2) August 5, 2022 Informe del Comando La senadora Desirée Masi cuestionó duramente este jueves el actuar del Ministerio Público, tras la filtración de un informe del Comando Tripartito del mes de mayo del año 2021, en el que las autoridades de Uruguay habían informado sobre el esquema que encabezaba el uruguayo Sebastián Marset, buscado por el operativo A Ultranza por tráfico internacional de drogas.

Un mes después, en el mes de junio del 2021, Marset y su familia salieron del país rumbo a Brasil y posteriormente a Dubái, donde luego fue detenido.

El informe incluso revela fotografías de una reunión en una cafetería de Asunción en la que se ve al uruguayo con su compatriota Federico Santoro y el empresario Alberto Koube, único detenido del esquema inicial en el operativo A Ultranza.

El informe mencionaba que Marset, seguido del brasileño Lindomar Reges Furtado, quien contaba con 67 órdenes de captura en el vecino país por tráfico internacional de drogas, logró escapar durante un fallido allanamiento fiscal-policial en el Paraná Country Club.

Como tercer integrante, según grado de importancia, aparecía Mauricio Schwartzman, quien fue asesinado a tiros en setiembre del año 2021.

