Senadora Campillai responde al CDE tras solicitud de rechazar denuncia contra el Estado: «No hay suma de dinero que compense el dolor»

La senadora Fabiola Campillai (IND) replicó en tribunales al Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que solicitó rechazar una demanda civil ingresada por la legisladora y su familia contra el Estado, por daño moral. Campillai señaló que «no hay suma de dinero que supla o compense cabalmente el dolor».

Recordemos que Campillai pide una indemnización que sobrepasa los $2 mil millones de pesos. Esto, debido al impacto que sufrió por una bomba lacrimógena -disparada por personal de Carabineros- durante el estallido social, que la dejó con pérdida de la visión bilateral y de los sentidos del gusto y olfato.

De acuerdo a La Tercera, La abogada María Alejandra Arriaza, representante de Campillai, indicó que pese a que el CDE actuó como querellante contra el acusado de disparar la bomba lacrimógena -el exsargento de Carabineros, Patricio Maturana-, señalando que «la respuesta policial en algunos casos no se ajustó ha derecho», el Fisco estaría desconociendo ello.

Campillai pide desestimar los argumentos presentados por el CDE, entre los que se encuentre el siguiente: «La violencia aplicada por diversos grupos de antisociales fue intensa y sostenidamente agresiva en muchos de los incidentes. En base a esa situación es que las instituciones policiales debieron activar todas las competencias y facultades entregadas por el ordenamiento jurídico para hacer frente a esta realidad».

En la réplica, Campillai apuntó que «nos preocupa que el órgano que representa al Estado en la presente causa, pretenda dar un contexto, que busque justificar el actuar de sus agentes que en ejercicio de sus funciones han causado tanto daño a miles de pobladores y a sus familias, como es el caso de los demandantes».

La legisladora aludió que en marzo de 2021 «se contabilizaban más de 8000 víctimas de violencia estatal y más de 400 personas con lesión ocular, de acuerdo a cifras entregadas por el Ministerio Público y del Instituto Nacional de Derechos Humanos».

«Ello no se debe desconocer, existe un deber del Estado de Chile de cumplir con su obligación de establecer la verdad, hacer justicia, reparar integralmente de acuerdo a los estándares internacionales y dar garantías de no repetición», enfatizó.

«No hay suma de dinero que supla o compense cabalmente el dolor y el daño que experimenta doña Fabiola Campillai Rojas, su proyecto vital y el de su familia cambió totalmente», señala el documento sobre el monto de indemnización requerido por la denunciante.

«Si bien es cierto que resulta difícil estimar el daño moral pues, no existe suma de dinero que logre compensar ni satisfacer a la víctima directa de los hechos descritos, en el presente caso resulta aún más dificultoso, pues me atrevo a señalar que no existe un caso similar en nuestra jurisprudencia, que nos permita tener como antecedente en cual el daño moral revista tal entidad o que sea comparable a las consecuencias que padece doña Fabiola Campillai Rojas», agrega el texto.

