Senador Walker y polémica por querella contra Chahin: «Es una directiva marcada por la división y los escándalos»

El senador de la DC Matías Walker se refirió este jueves a la polémica que se vive en la directiva de la falange, luego de que el resto de la mesa criticara al presidente del partido, Felipe Delpin, por desistir de la querella contra el ex convencional Fuad Chahin por «administración desleal».

Según se conoció ayer, la querella criminal interpuesta acusaba a Chain de celebrar contratos que comprometen el patrimonio de la falange mientras presidió el partido. Consultado hoy por el tema, el senador Walker comentó a Emol TV que «ha dado bastante espectáculo el partido en los últimos días, que se contrasta además con el liderazgo que hemos tenido con Ximena Rincón, con Iván Flores, con los diputados que apoyaron el proyecto de los 4/7, deberíamos estar todos celebrando este hito que están importante liderado por la DC».

En ese contexto, recalcó que «es una directiva que lamentablemente ha estado marcada por la división, por los escándalos, que le habla a la interna del partido, que no está mirando el país, lamentable».

«Yo valoro que se haya desistido el partido de esa querella que no tenía ni pies ni cabeza, en su momento determinó que en el proceso de enajenación de los vienes del partido, no hubo un daño patrimonial, tampoco responsabilidades individuales, me quedo con eso», sostuvo.

Ante la pregunta por la molestia del resto de la mesa con Delpin, Walker sostuvo que es «una directiva que hace noticia por sus discrepancias internas, a mí me da vegüenza ajena la verdad, yo creo no da ni para comentarlo».

No obstante, precisó que «Felipe Delpin es el presidente legítimo del partido, fue elegido en esa condición y nosotros lo respetamos, creo que el tema no da para más».

