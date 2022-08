Senador Montero al presidente Arce: Marchó con Evo Morales que lo va a decapitar

Entornointeligente.com /

El senador de Creemos Henry Montero dijo que la oposición no se sintió aludida cuando el mandatario sentenció que sobre su cadáver se dará otro «golpe de Estado», porque el mensaje estuvo dirigido al expresidente y líder de su partido Evo Morales. «El mensaje de (Luis) Arce Catacora no es para nosotros (opositores), es para el que estaba a su lado, que se llama Evo Morales, el que lo va a decapitar», declaró el senador Montero. Según el legislador opositor el mandatario quiso decir que si Morales «quiere este puesto (la presidencia) me tiene que matar (…). Ayer (jueves) Luis Arce marchó con el que lo decapitará». El jefe de Estado en su discurso que ofreció en el acto de la marcha por la democracia convocada por el Pacto de Unidad dijo que un nuevo «golpe de Estado» será sobre su cadáver, al advertir que la «derecha golpista no pasará». El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en Diputados, Carlos Alarcón, también reaccionó a la frase del mandatario, manifestó que «El Presidente Arce dijo en la marcha de hoy, ‘sobre nuestro cadáver un golpe de Estado’, nosotros le contestamos sobre nuestro cadáver otro fraude electoral del MAS».

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com