Senador Macaya: «Para que sirva, el cambio de gabinete tiene que notarse, y eso aún no ocurre»

Entornointeligente.com /

Mientras aún se está definiendo qué día de esta semana se reanudará el diálogo de todos los sectores políticos en la búsqueda de un acuerdo por una nueva Constitución y cómo será el proceso para alcanzarla, el presidente de la UDI, Javier Macaya , aclara que en Chile Vamos no están en una postura de status quo tras el triunfo del contundente triunfo del Rechazo en el Plebiscito del pasado 4 de septiembre, pese a los cuestionamientos que se le han hecho a su sector por la búsqueda de «bordes» de cara a una futura propuesta. » Dar claridad de que no se pretenda refundar Chile nuevamente, lo único que entrega es certeza y permite mayor serenidad para solucionar las urgencias sociales «, señala el senador, quien también apunta a la presencia de expertos en la confección del texto, lo que a su juicio, «debiera ser a la brevedad y uno de los primeros acuerdos. Además, hace una evaluación de lo que han sido los primeros meses del actual Gobierno, señalando que, a su juicio, han sido «malos, decepcionantes», cuestionando igualmente los recientes cambios de ministros, aseverando que «para que sirva, el cambio de gabinete tiene que notarse, y eso aún no ocurre».

Revisa la entrevista completa en El Mercurio . ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com