Senador Latorre (RD) y ampliación de querellas contra Llaitul: «La violencia política hay que perseguirla penalmente»

Este miércoles el ministerio del Interior decidió ampliar dos querellas por Ley de Seguridad del Estado contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul , debido a sus declaraciones en donde reconoce la realización de hechos de atentados y comenta que la organización esta abdicada a la «violencia de sabotaje» hacia insumos y maquinarias.

En conversación con T13 Radio, el nuevo presidente de Revolución Democrática -partido clave del Frente Amplio- ratificado hace dos semanas, Juan Ignacio Latorre , ahondó en el tema, ya que, en un comienzo, el gobierno, a través de los ministros Segpres y Segegob, Giorgio Jackson y Camila Vallejo respectivamente, habían descartado la idea de querellarse por las declaraciones de Llaitul.

«Desconozco si hubo descoordinación o que pasó (…) tal vez cuando a Giorgio le preguntaron no alcanzó a conversar las decisiones recientes del Ministerio del Interior que entiendo fue ayer en la tarde. Estas son atribuciones de los ministerios del Interior y tal vez falto ahí una declaración para efectos de la vocería pública», indicó el senador por la región de Valparaíso.

Así, Latorre expresó estar de acuerdo con la decisión de Interior, ya que «yo creo que el estado de derecho tiene que perseguir organizaciones que reivindican la acción directa y la violencia política», agregando que » acción violenta, acción política, violencia política, hay que perseguirla penalmente, yo no tengo tapujos en decir aquello».

No obstante, el senador se cuestiona: «La pregunta de fondo en el caso del conflicto del estado de Chile con el pueblo nación mapuche es cómo encontramos una salida de política, porque la sola arista penal no soluciona el problema de fondo (…) Ahora al menos hay un Plan Buen Vivir, que uno podrá decir que es insuficiente, que hay que profundizarlo, pero hay que buscar una salida política y de fondo».

En esa línea, el senador indicó que » mientras tanto hay que perseguir no solo declaraciones, sino que también delitos. Estas declaraciones obviamente tienen consecuencias porque hay acciones de sabotaje a la industria forestal que insisto, vienen ocurriendo del año 97, y no solo la CAM hoy día. Lo complejo del asunto es como desde ese tiempo ha ido escalando el conflicto y hay otras organizaciones, otros liderazgos, que tienen la misma han utilizado la violencia política, la acción directa, para expresar sus propias reivindicaciones».

Latorre, dentro de ese mismo tema, quiso recalcar las declaraciones de la ministra del Interior, Izkia Siches, quien no descartó la posibilidad de iniciar acciones legales en contra de Pedro Pool , el empresario osornino que está siendo investigado por amenaza. «No van a ser 3 mil (asesinados) como Pinochet, van a ser hartos más», indicó Pool en el programa Las Indomables con Patricia Maldonado.

En eso, mencionó: «¿Cuál es el límite de la libertad de expresión?», y respondió: «Insisto con el punto del empresario fascista de Osorno. Uno podría decir bueno es su pensamiento político u otros lo podrán pintar de un enfermo mental, un loquito. Yo creo que acá hay una intencionalidad política y yo creo que esa libertad de expresión tiene un límite. Y cuando ponen en riesgo o puede amenazar la convivencia democrática o la integridad de otros (…) yo creo que el estado tiene el deber de intervenir ahí penalmente» .

Prórroga estado de excepción Este viernes se votará en el Congreso Nacional una nueva prórroga del estado de excepción constitucional (EEC) en la Macrozona Sur, solicitada por el gobierno.

En ese marco es que, en votaciones pasadas en la Cámara de Diputados, ha habido considerables descuelgues dentro del propio oficialismo a la petición de La Moneda, por lo que Latorre debió responder qué cree que sucederá mañana.

»Desde Apruebo Dignidad del Senado hemos aprobado cada uno de los estados de excepción que ha solicitado el gobierno «, comenzó diciendo, aunque reveló que ha conversado con Gonzalo Winter -jefe de bancada FA en la Cámara- y Catalina Pérez -jefa de bancada RD de la corporación- por lo que podría asegurar que » estarían votando a favor (…) Entiendo que el 100% o la gran mayoría» .

Sin embargo, cuestionó el apoyo de la oposición que la semana pasada votó en contra del veto sustitutivo presidencial al proyecto de infraestructura crítica -que ya había sido aprobado previamente, pero el gobierno quiso modificarlo para su correcta aplicación- debido a que no les gustaba la idea de que no se aplicara más el estado de excepción en el sur.

«No sé de la derecha porque fue raro el voto que tuvo la vez pasada con infraestructura crítica que un sector importante votó en contra. Una especie de gallito, una especie de golpe táctico que le hicieron al gobierno. No sé si mañana harán lo mismo, desconozco. Si lo hacen el gobierno tiene la herramienta de desplegar un estado de excepción por la vía administrativa por un tiempo más», dijo Latorre.

Fiscalización de Contraloría a La Moneda Ayer fue la primera visita de un equipo del Departamento de Auditorías Especiales de la Contraloría General de la República, que llegó hasta el edificio Moneda Bicentenario, al costado de La Moneda, para comenzar una acción fiscalizadora en torno a la campaña «Chile Vota Informado» .

Esto luego de que específicamente el Partido Republicano acudiera a Contraloría acusando al gobierno de estar convirtiéndose en el vocero del Apruebo y de intervencionismo electoral.

En ese sentido, el senador reveló que él confía en la Contraloría, y «yo veo un gobierno desplegado en su deber de informar a la ciudadanía de dar a conocer el text o. De entregar información porque además hay mucho interés en conocer el texto real, el contenido real para que voten de manera informada. Yo veo al gobierno haciendo eso, no haciendo campaña».

Además, indicó que «acá lo importante es que no se usen recursos públicos, que el gobierno no este imprimiendo volantes por el Apruebo, eso sería corrupción . Que los ministros y todos los funcionarios públicos en su horario laboral estén trabajando en función del gobierno dentro del cual está el mandato de informar. Ese es un mandato legal y el gobierno lo tiene que hacer proactivamente».

Y quiso apuntar contra la oposición: «Tal vez a la derecha lo que le molesta es que la gente conozca el texto y haya un debate, y haya pedagogía ciudadana (…) a diferencia de lo que fue el plebiscito fraudulento de los 80 con la constitución del 80 donde estábamos en dictadura, eso se impuso en un contexto de violación a los derechos humanos».

Con todo, el senador recalcó la diferencia entre esta denuncia y la situación del financiamiento de las campañas. «La información que tenemos es que la campaña del Rechazo supera en 200 veces los aportes económicos de la campaña del Apruebo. Efectivamente el financiamiento es un tema. La franja no es barata «, dijo.

Y concluyó: «Además en esta campaña no hay lo que pasa en las otras elecciones que tú haces un aporte como partido y después el Servel te devuelve según los votos que sacaste o el crédito electoral con el Banco Estado. En esta elección eso no corre entonces todos los aportes son gasto y pérdida y los partidos venimos saliendo de elecciones y nuestro partido al menos no tiene los recursos de partidos tradicionales».

