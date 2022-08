Senador Lagos Weber sobre el acuerdo oficialista de cara al Plebiscito: «Se trata de salvar al Apruebo»

Entornointeligente.com /

Este jueves los partidos oficialistas presentaron el paquete de reformas con las que buscan mejorar la propuesta de nueva Constitución, en caso de ganar el Apruebo en el Plebiscito del 4 de septiembre. Frente a ello, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) afirmó que las modificaciones definidas por los partidos del Gobierno buscan «reivindicar» la propuesta para que sea aceptada por la ciudadanía.

«Nosotros lo que estamos haciendo es reivindicar el texto global. Lo que estamos haciendo es despejar temas que no son ciertos: que les van a expropiar la vivienda, que los subsidios estatales no van a transferir dominios (…) parte del acuerdo aborda temas bien sustantivos, creo que a la gente sí les interesa saber si quieren que un presidente se reelija o no, les interesa saber si el Poder Judicial se va a llamar Poder Judicial o Sistema de Justicia, o si la justicia será una sola para Chile en materia penal», precisó el parlamentario.

En conversación con «Mesa Central», el legislador defendió que el acuerdo dispuesto por los partidos oficialistas marca un camino a seguir a partir del 5 de septiembre, y respondió a las críticas mencionadas por algunos parlamentarios de la oposición, quienes tildaron que las modificaciones propuestas son un «maquillaje del mal texto de Constitución».

«Decir que ahora el Presidente no se podrá reelegir o que se repone el estado de excepción no es maquillaje. No cambia algo muy importante, que eso es lo que yo quiero reivindicar en este texto, y es lo que está detrás de la propuesta. Lo que estamos haciendo ante el 4 de septiembre es decir ‘queremos hoy día pasar hacia un Estado distinto, que garantice ciertos derechos sociales, que tenga una mirada distinta a la Constitución del 80′», insistió.

«Lo que estamos haciendo nosotros con esto es generar una señal importante a aquellos que tienen temor de cosas que no son ciertas, o tienen indefiniciones respecto a la poca claridad o la interpretación que pueda haber del texto mismo, porque es un texto que es perfectible. Se trata de salvar al Apruebo, lo digo con esas palabras y hemos ido de menos a más «, reconoció.

Al ser consultado por si cree que contarán con el respaldo de los partidos oficialistas y de oposición para poder concretar las reformas a la propuesta de Constitución, en caso de ganar el Apruebo, Lagos Weber aclaró que «la centroizquierda institucionalmente hablando no está fracturada, los partido estamos claros por el Apruebo y crecientemente optimistas».

«Vamos al 5, tenemos un Apruebo, y no me cabe duda que todos nosotros vamos a aprobar este compromiso, lo vamos a hacer vinculante con la ciudadanía y no me cabe la menor duda, porque lo que hemos propuesto de mejoras, vamos a contar con el apoyo de la derecha» , aseveró.

En esa línea, el parlamentario también defendió la importancia que tiene el acuerdo oficialista para la definición de qué camino hay que seguir tras el 4 de septiembre, por lo que emplazó a la oposición por, a su juicio, no informar sobre cuál es su propuesta clara en caso de ganar el Rechazo.

«Quiero saber qué va a hacer la derecha o los del Rechazo y que me digan algo más que bajar los quórums, que es importante y estamos todos de acuerdo en eso, pero quiero saber la sustancia: ¿se va a replicar el estado social y democrático de derecho?, ¿están por la paridad?, ¿están por una Constitución en que se pongan los temas del siglo XXI?», planteó.

«Espero que aquellos que han dicho que van a hacer muchos cambios se la jueguen ese día para ver cómo lo vamos a abordar (…) ante el eventual Rechazo, vamos a tener un trabajo arduo, porque nuevamente vamos a tener que iniciar un proceso convencional, aquí no hay espacio para un consejo de expertos o que los parlamentarios hagamos la nueva Constitución, eso no será así», anticipó. ¿Encontraste algún error? Avísanos

