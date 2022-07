Senador Juan Ignacio Latorre (RD) de cara al plebiscito: «La Constitución vigente ya está derogada»

Entornointeligente.com /

El senador y timonel de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, se refirió a la carta a favor del Apruebo, escrita por la ex Presidenta Michelle Bachelet, y enfatizó en que, a su juicio, un triunfo del Rechazo implicaría «retroceder y estirar más la cuerda de una crisis que todavía no somos capaces de canalizar». Además, el parlamentario desdramatizó los resultados adversos en las encuestas y evidenció el optimismo del Oficialismo, asegurando que proyectan que el triunfo del Apruebo podría ser similar al del Presidente Boric en la segunda vuelta. Por su parte, Latorre dijo que desde Apruebo Dignidad- una de las dos coaliciones de Gobierno- están abiertos a hacer reformas a la propuesta de Nueva Constitución, pero que esa conversación debe darse después del 5 de septiembre, y no antes. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

El senador por la región de Valparaíso y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, reconoció que en el oficialismo hay una visión optimista, en esta última etapa de proceso constituyente, cuando restan sólo seis semanas para el Plebiscito de salida. El parlamentario del Frente Amplio también valoró a la carta publicada este sábado por la ex Presidenta Michelle Bachelet- donde reafirmaba su apoyo a la propuesta de nueva Constitución- y apuntó que desde su coalición (Apruebo Dignidad) están por el «Apruebo para avanzar», donde asumen que un triunfo el 4 de septiembre no es punto de llegada, sino un «punto de partida para los cambios que han sido demandados.

En su participación en Mesa Central , y en relación al apoyo público de Bachelet al Apruebo, Latorre cree que «la carta es muy significativa. Vale la pena leerla, pues la ex Presidenta deja muy claro que es necesario dejar atrás la Constitución impuesta en dictadura, donde a diferencia de otros ex mandatarios, ella sin titubeos llama a votar Apruebo, y dice algo que es muy importante para el debate político, que es que después del 5 de septiembre, las fuerzas políticas tendrán que buscar la manera de implementar la nueva Constitución y hacer las reformas que sean necesarias hacer, con el resultado del Plebiscito sobre la mesa».

Además, el único representante del Frente Amplio en el Senado, agregó que, a su juicio, «la Constitución vigente, creada en dictadura y reformada en el Gobierno de Ricardo Lagos, con las reformas que la derecha permitió, ya está derogada, y la ciudadanía no aguanta más tiempo con esta Carta Fundamental. La gente dijo claramente que quería una nueva Constitución, y lo dijo a través de un mecanismo democrático, y, por lo tanto, votar Rechazo es retroceder, y estirar más la cuerda de una crisis que todavía no somos capaces de canalizar».

Ahora bien, frente a la posibilidad de hacer reformas o mejoras a la nueva Constitución, después de un hipotético triunfo del Apruebo, Latorre señaló que cree que «ninguna Constitución, en ninguna parte del mundo, debe ser un texto escrito en piedra. A su vez, el timonel de RD cree que la propia nueva Constitución establece mecanismos «democráticos e institucionales» para hacer reformas a la Carta Fundamental, donde «cualquier partido político puede presentar reformas, la ciudadanía puede presentar reformas constitucionales, como también el Presidente de la República, el Congreso de Diputados y la Cámara de las Regiones». Para el parlamentario, todo cambio a la propuesta de nueva Constitución es algo que se tendrá que debatir democráticamente en los órganos representativos, pero también escuchando a la ciudadanía.

Frente a las propuestas de reformas a la nueva Carta Fundamental, Latorre dijo que hasta ahora, lo único que han recibido formalmente en el Oficialismo es la propuesta del PPD, la cuál contiene una serie de puntos, donde evidencian cuáles aspectos les gustaría reformar de la propuesta de nueva Constitución. Si bien, el parlamentario asegura que desde Apruebo Dignidad existe «plena disposición» para conversar aquellos puntos, cree que «el tiempo para conversar y para que sea una reforma seria, con suficiente consenso y el involucramiento del Gobierno, debe ser a partir del 5 de septiembre, y no antes, porque sólo quedan seis semanas y el foco hoy día es la campaña por el Apruebo».

Finalmente, el presidente de RD evidenció el optimismo de su sector de cara al Plebiscito de Salida, asegurando que creen que «el triunfo del Apruebo puede ser similar al que fue en segunda vuelta de Boric con Kast (con una diferencia de casi 12 puntos porcentuales). Al respecto, también se refirió a las recientes encuestas que siguen proyectando un triunfo del Rechazo, como la reciente publicación de Pulso Ciudadano- referida a la segunda quincena de julio- que estimó que un 60,4% votaría Rechazo y un 39,6% votaría Apruebo. El mismo sondeo proyecta que entre un 52,8% y 60% del padrón electoral votaría en el Plebiscito del próximo 4 de septiembre.

En ese sentido, Latorre señaló que «miramos las encuestas con mucha atención, las analizamos, pero al mismo tiempo creemos que suelen equivocarse. Ninguna encuesta es capaz de predecir cuánta gente va a ir a votar. Nosotros en el Comando y según algunos estudios que ha ido monitoreando el Gobierno, creemos que va a votar mucha gente, lo que pueda superar tranquilamente el umbral del 60 o 65%, lo cuál, sin embargo, nadie puede predecir, a seis semanas del Plebiscito de salida».

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com