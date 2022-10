Senador Iván Flores (DC): el TPP11 «no va a mover la aguja si no hay cambios en las políticas internas»

Entornointeligente.com /

El Senado votará el próximo martes 11 de octubre el proyecto que ratifica la adhesión de Chile al TPP11 y, en ese marco, el voto del senador Iván Flores aparece como uno dirimente para un comité que puede ser clave para el destino de dicho tratado. De todas formas, según el legislador democratacristiano –quien votaría en contra, según fuentes cercanas–, el tratado sería aprobado, ya que «toda la derecha quiere aprobar y buena parte del oficialismo también». Entonces, a su juicio, «es una situación que dejó de ser un empate». Eso sí, para el parlamentario por la Región de Los Ríos, la aprobación del tratado «no va a mover la aguja de nada» y considera que «se ha hecho un temporal de todo». «Los que tratan de venderlo como que nos va a cambiar la vida, no va a ser así. Y los que lo demonizan, tampoco va a ser así. Lo que pasa es que no pasa nada», asegura. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

EL TPP11 ya tiene fecha de votación en el Senado y, en medio de la fractura del oficialismo respecto del tratado, los senadores de la Democracia Cristiana (DC) también se encuentran divididos ante el polémico acuerdo comercial internacional.

Y es que, mientras en el Socialismo Democrático buscan destrabar la discusión y aprobar el TPP11 lo antes posible, en Apruebo Dignidad —en línea con el Gobierno— apelan a que primero debería estar solucionado el tema de las cartas bilaterales o side letters .

En la tienda falangista, en tanto, los senadores Yasna Provoste y Francisco Huenchumilla apuestan por mantener frenado el TPP11, a la espera de la definición de las cartas bilaterales, mientras que los senadores Ximena Rincón y Matías Walker califican el tratado como vital para la economía.

En ese sentido, tal como en otros proyectos, el senador Iván Flores aparece con un rol clave; es el encargado de «desempatar» al interior de la bancada de senadores DC, aunque a su juicio, con o sin los votos de la DC, el TPP 11 sería aprobado el próximo martes 11 de octubre en el Senado.

Aseguró que aunque toda la DC votara en contra, el TPP11 se aprueba igual. «La derecha tiene 25 votos y, más el senador Lagos Weber y el senador Insulza y unos cuantos más, estaría aprobado», recalcó.

De todas formas, el senador Iván Flores cree que el TPP11 «no va a mover la aguja si no hay cambios en las políticas internas». Dijo que la movería hacia lo positivo «si es que tuviéramos políticas públicas que permitan una producción nacional diversificada y de agregar valor».

Por lo tanto, con o sin TPP11, para el senador Flores, «la agregación de valor se hará afuera y nosotros seguiremos extrayendo los productos naturales». Esto, «es un problema de la estrategia nacional de desarrollo, que tiene que ver con la postura que tiene Chile frente a sus recursos. Más allá de eso, el TPP11 no va a mover la aguja si no hay cambios en las políticas internas», sentenció.

El senador Flores manifiesta que tampoco hay que tener tantos temores por si se aprueba, ya que los tratados de libre comercio con los demás países del tratado ya los tenemos «y no hay mayores novedades excepto la de la actuación en conjunto en un bloque mayor».

El parlamentario y ex presidente de la Cámara de Diputados dice que está en duda sobre si aprobar o no el próximo martes el TPP11 en la votación en el Senado, aunque fuentes cercanas sostienen que —en base a sus argumentos— debería rechazarlo.

«Los que tratan de venderlo como que nos va a cambiar la vida. No va a ser así. Y los que lo demonizan. Tampoco va a ser así. Lo que pasa es que no pasa nada. En un país abierto como el nuestro que sigue dejando caer la producción nacional, en un par de años más va a seguir así y no sé qué vamos a hacer cuando roboticemos o automaticemos el trabajo», comentó el legislador.

Para el senador por la Región de Los Ríos, la aprobación del TPP11 «no va a mover la aguja de nada» y considera que «se ha hecho un temporal de todo». Esto, mientras el gobierno «ha estado ‘jugueteando’, trasladando un problema interno, político, a la discusión de este acuerdo multilateral».

«Creo que aquí se está discutiendo algo, cuando en realidad lo que se pretende tapar es otra cosa», afirmó el senador, deslizando una crítica hacia la Cancillería.

La cartera liderada por la ministra Antonia Urrejola, para el senador Flores, «debería trabajar previamente los temas con el Congreso Nacional antes que entregar todo cocinado y dejar que la cuestión sea apruebo o rechazo».

«Las side letters son una excusa» Respecto de la postura del Gobierno, donde esperan tener listas las side letters para ratificar el TPP11 y «evitar que se generen perjuicios a los intereses nacionales» —como señaló recientemente la ministra Camila Vallejo—, el senador Iván Flores considera que en el Ejecutivo «están entrampados en su propia consigna».

«El Socialismo Democrático, algunos de ellos, tienen votos suficientes para poder sumarse a la postura de la derecha y aprobar el TPP11», asegura, repasando que hay «otros» (Apruebo Dignidad) que por ideología o por argumentos van a rechazar.

«El problema lo tiene el Gobierno porque la pregunta es quién manda en La Moneda. Cuál de las dos coaliciones manda dentro del Gobierno. Y lo que estaban haciendo era pedir tiempo para no tener una derrota política nuevamente, más allá del contenido del TPP11», señaló.

En ese sentido, el senador Flores argumenta que «lo de las side letters es un invento», ya que estas «se pueden aplicar bilateralmente si se aprueba el tratado o en la situación en que estamos ahora que todavía no se firma». Para el legislador DC, «no es el tema».

«En cualquier momento se pueden llegar a acuerdos bilaterales. El TPP lo que tiene es que es un acuerdo de conjunto. Las side letters son excusas para dar tiempo para que el gobierno arregle su desorden político interno», concluyó.

Cabe mencionar que, en una reunión de comités realizada este lunes, se definió que este martes 4 de octubre se llevará a cabo la segunda discusión de la iniciativa, sin votarla; medida que fue solicitada por el senador Daniel Núñez (PC) con el fin de que el Gobierno continúe desplegando su estrategia de cartas laterales (side letters). Tras esta discusión, la próxima semana se votará el tratado, una vez que la canciller Antonia Urrejola regrese al país, oportunidad en la que se espera entregue respuesta a las inquietudes por este tratado.

La votación será el primer punto en la tabla de esa jornada, por lo que no existe una opción de que sea aplazada nuevamente.

El pasado viernes, el Presidente Gabriel Boric reconoció que fue un error postergar el debate de este acuerdo que, reconoce, es «difícil» para su coalición. Eso sí, en el foro realizado por el diario El País , de España, el Mandatario defendió el último aplazamiento afirmando que «se postergó una semana para que hubiera una discusión y nosotros estamos en una estrategia -que yo considero correcta y que reivindico- de pedirle a los países firmantes del TPP cartas laterales para excluir el capítulo 9, que es el de solución de controversia para tener mayor autonomía para los Estados».

