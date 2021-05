Senador insta a “revisar” las sanciones a Maduro por el nuevo CNE

Entornointeligente.com / El senador estadounidense por el partido demócrata, Chris Murphy instó al Gobierno de Joe Biden a revisar las sanciones implementadas en contra de la administración de Maduro. El legislador alegó que se debe tomar en cuenta la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y tomar medidas para incentivar un proceso electoral democrático en Venezuela.

Murphy aseguró en Twitter (@ChrisMurphyCT) que la designación de nuevos rectores del Poder Electoral es un “avance positivo” para el país . En tal sentido, consideró que la Casa Blanca tiene que analizar las “herramientas posibles” para conseguir que se realice un proceso electoral libre en el país y finalizar la crisis política.

“Este es un avance positivo en Venezuela. Deberíamos analizar todas las herramientas disponibles, incluida la revisión de nuestras políticas de sanciones, para alentar reformas continuas para lograr elecciones libres y justas en Venezuela”, expuso.

La Asamblea Nacional elegida el pasado 6 de diciembre anunció en la tarde del martes que Pedro Calzadilla, Tania D’ Amelio, Alexis Corredor, Enrique Márquez y Roberto Picón serán los rectores principales del Poder Electoral. Estos ciudadanos, dos opositores y tres chavistas, deben encargarse de arbitrar las elecciones regionales y municipales que se llevarían a cabo este año.

Un grupo de legisladores demócratas instaron en marzo a revisar las sanciones implementada a la administración Maduro. En aquella ocasión, Murphy exhortó a levantar la prohibición de intercambios de diésel, dado que considera se trata de una “equivocada” política . “(El levantamiento de sanciones) proporcionaría un vital alivio a millones de venezolanos”, afirmó.

EE.UU. dividido por el nuevo CNE El congresista Gregory W. Meeks, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes , afirmó que este nuevo CNE era un “paso importante” para el país. Por ende, el legislador instó a la Administración de Biden a reconocer este organismo electoral , a pesar de subrayar que está “lejos de ser perfecto”.

Sin embargo, el Caucus por la Democracia en Venezuela del Congreso afirmó que este nuevo CNE pretende “sellar futuras tomas del poder” . Los copresidentes del grupo bipartidista, Debbie Wasserman Schultz y Mario Díaz-Balart, alertaron que la medida pretende “corromper aún más las instituciones que alguna vez fueron democráticas en Venezuela”.

Por su parte, el Ejecutivo norteamericano instó a los venezolanos a decidir si este CNE contribuye a unas elecciones libres. Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, expuso que, de igual forma, la Casa Blanca seguirá presionando por condiciones democráticas .

