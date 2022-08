Senador de EEUU pronosticó lo que pasará en las calles de EEUU si Trump es procesado judicialmente

Entornointeligente.com /

Por La Nación

En este contexto, el senador republicano Lindsey Graham anunció sobre los posibles «disturbios en las calles» que se pueden producir en caso de que Trump sea procesado por la investigación del FBI sobre los documentos clasificados que se encontraron en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida.

«Si hay un enjuiciamiento de Donald Trump por mal manejo de información clasificada, después de la debacle de Clinton… habrá disturbios en las calles», afirmó Graham en una entrevista para el programa ‘Sunday Night in America’ de la cadena Fox Noticias.

Lindsey Graham is sending an ominous message warning there will be «riots in the streets» if Donald Trump is prosecuted. @Dr_CMGreer tells @AymanM «Graham knows better and how this can erode American democracy… it's frightening.» pic.twitter.com/kk7X99HZXl

— AYMAN (@AymanMSNBC) August 29, 2022

Graham, además, indicó que «hay un doble rasero cuando se trata de Trump», y así lo cree «la mayoría de los republicanos». «No hay ley, se trata de atraparlo (al expresidente)», criticó.

El senador estadounidense expresó su preocupación por cómo se aplica la ley en la política. «Usted ama la ley y yo amo la ley. Nunca he estado más preocupado por la ley en la política como lo estoy ahora. ¿Cómo puede asegurar a un conservador que el sistema funciona cuando se trata del presidente Trump?», sostuvo .

Donald Trump compatió un recorte de un vídeo de la entrevista de Graham en Fox News el domingo por la noche en su red social Truth Social, según informó el periódico ‘The Hill’.

