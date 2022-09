Senador colombiano pide disculpas tras insultar borracho a la Policía

Entornointeligente.com /

‘Estoy aquí dándole la cara al país dados los recientes acontecimientos y asumiendo que me equivoqué’, dijo el político

Escándalo. El senador colombiano Alex Flórez, del gobernante Pacto Histórico, pidió perdón en un video divulgado en redes sociales después de que la Policía presentara la semana pasada una demanda en su contra por insultar y señalar a unos agentes en un hotel de Cartagena de Indias cuando se encontraba en estado de embriaguez.

‘Estoy aquí dándole la cara al país dados los recientes acontecimientos y asumiendo que me equivoqué’, arrancó el senador, quien aseguró que tiene ‘problemas con el licor’ y que ‘estos días no han sido nada fáciles (…) he tocado fondo’.

Flórez explicó que se ‘rehusaba a aceptar el problema pues esta es una condición social aceptada y a la que no se le da la importancia suficiente desde el enfoque de salud pública’, pero el problema con el alcohol le ha causado ‘dificultades’ con su familia y amigos.

Intentó ingresar de madrugada a un hotel con una acompañante, sin registrarse en el libro de huéspedes

