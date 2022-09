Senador colombiano denunciado por insultar borracho a la Policía pide perdón

Entornointeligente.com /

El senador colombiano Alex Flórez, del gobernante Pacto Histórico, pidió perdón este domingo 4 de septiembre en un video divulgado en redes sociales después de que la Policía presentara la semana pasada una demanda en su contra por insultar y señalar a unos agentes en un hotel de Cartagena de Indias cuando se encontraba en estado de embriaguez.

«Estoy aquí dándole la cara al país dados los recientes acontecimientos y asumiendo que me equivoqué», arrancó el senador, quien aseguró que tiene «problemas con el licor» y que «estos días no han sido nada fáciles (…) he tocado fondo».

Reconocer es el primer paso para avanzar. Le cuento esta difícil verdad al país esperando puedan comprender y disculpar mi error.

Seguiré trabajando con humildad por mejorar. pic.twitter.com/5dtAq2IWba

— Alex Flórez Hernández (@AlexFlorezH) September 4, 2022

Flórez explicó que se «rehusaba a aceptar el problema pues esta es una condición social aceptada y a la que no se le da la importancia suficiente desde el enfoque de salud pública», pero el problema con el alcohol le ha causado «dificultades» con su familia y amigos.

También con «las personas que desde un principio han confiado en mi palabra y en el proyecto político que le he presentado al país, denunciando ‘falsos positivos’ y violaciones sistemáticas a los derechos humanos que me han cargado mucho emocionalmente en las últimas semanas», lamentó.

Todas estas «emociones» no supo «manejarlas adecuadamente y al mezclarlas con alcohol» lo llevaron a equivocarse, confesó, para lamentar y considerar «triste» que «existan personas que se burlan de esta situación y que hayan convertido en un chiste algo tan personal, tan íntimo y tan delicado».

«Hace tiempo inicié tratamiento para superar esta situación, pero lo abandoné creyendo que yo podía superarlo solo. Hoy reconozco que no es así, que necesito ayuda, por lo que he decidido reiniciar el tratamiento buscando apartar para siempre de mi vida el alcohol», adelantó en referencia a las medidas que tomará para atajar el problema.

El incidente, además, lo ha llevado a plantearse como propósito «presentar una agenda legislativa para hacerle frente a estos problemas que pasan desapercibidos», que roban «la vida y que son socialmente aceptados».

«Cometí un error, lo sé, por eso reitero mis disculpas a la Policía y a los patrulleros a los que irrespeté, al Hotel Caribe, a los cartageneros, a mis compañeros del Pacto Histórico, así como al Congreso y a todos ustedes», concluyó el senador colombiano.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com