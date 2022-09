Senador Castro (PS) critica a legisladores RN que no respaldarán elección de nuevos convencionales y se inclinan por comisión de expertos

Entornointeligente.com /

Ante la iniciativa de un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional (RN) de redactar una nueva Carta Magna mediante una comisión de expertos, o con una reforma tramitada en el Congreso, y no a través de una convención elegida democráticamente, el senador Juan Luis Castro del Partido Socialista (PS) manifestó que facilitar este proceso es la «prueba de fuego» de la derecha. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Un grupo de senadores de la bancada RN-Independientes manifestó que no apoyarán una nueva elección de convencionales. Por el contrario, pretenden que una eventual nueva Constitución sea redactada por una comisión de expertos o a través de una reforma tramitada en el Congreso. Ante esto, el senador Juan Luis Castro (PS) señaló que «nadie soportaría que, aunque el Rechazo haya ganado, ahora se den vuelta de carnero para dejar todo como está».

«Ahora que empiecen a desgranar el choclo, y haya opiniones dentro de los que comprometieron su voluntad deshaciéndose de ese compromiso, francamente es sólo darle la razón a quienes durante más de 40 años hemos tenido legítimas dudas de si la derecha era capaz o no de cumplir alguna vez un compromiso», comentó el legislador, según consigna Radio Cooperativa .

También te puede interesar:

Grupo de senadores RN dice que no respaldarán elección de nuevos convencionales y se inclinan por comisión de expertos El «elástico» de RN sobre el proceso constituyente: Gobierno y senadora Rincón los emplazan a cumplir lo acordado El senador socialista aseveró que «esta es la prueba de fuego para ellos» y que «nadie soportaría que, aunque el Rechazo haya ganado, ahora se den vuelta de carnero para dejar todo como está».

Cabe mencionar que, si bien en una primera instancia se comprometieron a apoyar el proceso constituyente, tras el amplio triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida, una serie de declaraciones emitidas en los cinco días posteriores encendieron las alarmas de que Renovación Nacional estaba reculando y finalmente no iba a apoyar el camino a una Nueva Constitución. Las últimas, emitidas por una serie de senadores en la que piden que la nueva Carta Magna sea elaborada por un comité de expertos, que no se apure el proceso e, incluso, que no apoyarán una nueva Constitución. Por tal motivo, el Gobierno con la vocera Camila Vallejo y la senadora DC, Ximena Rincón los emplazaron a cumplir lo acordado y a explicar estos cambios de opinión.

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com