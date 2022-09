Senado de los Estados Unidos confirma a Mari Carmen Aponte como embajadora en Panamá

Entornointeligente.com /

El Senado de los Estados Unidos confirmó este jueves a la puertoriqueña Mari Carmen Aponte, para ser la Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de los Estados Unidos de América ante la República de Panamá.

Aponte es abogada y diplomática de carrera. Se desempeñó como subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, durante el gobierno de Presidente Barak Obama, siendo Joe Biden, vicepresidente.

Confirmed by voice vote: Executive Calendar #980 Mari Carmen Aponte to be Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America to the Republic of Panama.

— Senate Cloakroom (@SenateCloakroom) September 29, 2022 La nueva embajadora estaba en espera de esta ratificación desde hace varios meses, luego de que en enero pasado el presidente Joe Biden nominara a la puertoriqueña para ocupar este cargo, el cual se había mantenido vacante por cuatro años.

Esta posición vacante luego de la renuncia de John Feeley en enero de 2018, por lo que la Embajada en Panamá ha estado dirigida por varios encargados de negocios durante este periodo.

Trayectoria

Aponte, quien fue embajadora en El Salvador y secretaria adjunta interina de Estado para Latinoamérica durante el gobierno de Barack Obama, había sido recomendada favorablemente, sin oposición, por el Comité de Relaciones Exteriores.

Abogada de profesión, Aponte fue directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa) durante la administración de Sila María Calderón.

También fue nombrada en el pasado como embajadora en República Dominicana y ante la Organización de Estados Americanos (OEA), aunque esas designaciones no terminaron el trámite legislativo.

Según reportó el diario El Nuevo Día , de Puerto Rico, en 1997, el entonces presidente Bill Clinton designó a Aponte como embajadora en la República Dominicana. Pero, los republicanos bloquearon el nombramiento utilizando como excusa una relación amorosa que tuvo con un empresario cubano que frecuentaba la sección de Intereses de Cuba, en Washington D. C.

En medio de nuevas críticas republicanas, Aponte fue nombrada por el presidente Barack Obama embajadora en El Salvador y confirmada por el Senado de Estados Unidos en junio de 2012.

Esta vez, con la designación de Biden, aunque se enfrentó a un lento proceso de confirmación, no tuvo escollos para ser confirmada como nueva embajadora de Estados Unidos en Panamá.

