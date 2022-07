Senado aprueba en general proyecto de ley sobre conflicto de intereses

Entornointeligente.com /

El proyecto de ley que establece deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los altos cargos de la República fue aprobado con 27 votos a favor, mientras que se registraron siete votos por el rechazo, cuatro abstenciones y siete ausencias.

El proyecto fue aprobado en general y su estudio en particular será en ocho días, ya que existen puntos en los que aún no se han puesto de acuerdo los senadores.

https://twitter.com/SenadoresPy/status/1547671707179069440 Resultado de la votación nominal

Por la aprobación: 27; Por el rechazo: 7

el #punto7 Proyecto de Ley «Que previene el conflicto de interés en la Función Pública»,

#7.1 «Que establece deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los altos cargos de la República» pic.twitter.com/ltPiosOApz

— SenadoPy (@SenadoresPy) July 14, 2022 El proyecto de ley tiene por objetivo establecer un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los altos cargos de la Administración Central, de los entes descentralizados en el Banco Central del Paraguay, la banca pública, las empresas públicas y demás organismos y entidades del Estado.

Esto, luego de la contratación de varios ex ministros por parte de las empresas del ex presidente de la República Horacio Cartes, quienes ocuparon altos cargos y manejaban información sensible.

En el ámbito de aplicación, serán objeto los ministros y viceministros del Poder Ejecutivo y sus equivalentes en las secretarías ejecutivas, dependientes de la Presidencia de la República.

El proyecto alcanza también al presidente y al resto de los miembros titulares del Banco Central del Paraguay, del Banco Nacional de Fomento, del Fondo Ganadero, del Crédito Agrícola de Habilitación y de la Agencia Financiera de Desarrollo.

También incluye al presidente de cualquier empresa pública, del Instituto de Previsión Social, el superintendente de bancos, el superintendente de seguros e interventores del Poder Ejecutivo.

Se establece que los altos cargos no podrán prestar servicios a personas jurídicas privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que el mismo funcionario haya participado, por el plazo de dos años desde su cese.

La prohibición se extiende tanto a la persona jurídica privada afectada, como a sus vinculadas y las sanciones son la prohibición de ocupar un alto cargo durante un periodo de entre tres y seis años.

Todos estos puntos, el alcance, así como también las sanciones aún deben ser estudiados, en particular, en la próxima sesión de la Cámara de Senadores .

El proyecto fue presentado por los senadores de Patria Querida, Georgia Arrúa, Fidel Zavala y Stephan Rasmussen.

En la Cámara de Diputados se aplazó este miércoles un proyecto similar, el cual busca sancionar el conflicto de intereses y también prohibir el nepotismo en la función pública.

Son conocidos los casos del ex presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC) Jorge Méndez, quien fue como gerente de la cementera de Cartes, Cementos Concepción (Cecon); también el del ex presidente de Petropar Eddie Jara, quien ahora es gerente de Enex, y el mismo Santiago Peña, quien de estar en el Banco Central del Paraguay y el Ministerio de Hacienda, pasó al banco Basa, entre otros.

