Senacon vai investigar 23 bancos por possível fraude em cartões de crédito consignado Fraude consistiria na emissão não autorizada dos cartões, e pela cobrança de juros em faturas com desconto do pagamento mínimo feito diretamente em folha. Por g1

25/08/2022 13h42 Atualizado 25/08/2022

25/08/2022 13h42 Atualizado 25/08/2022

O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai investigar 23 instituições financeiras por possível fraude em cartões de crédito consignado.

A fraude consistiria na emissão não autorizada dos cartões, e pela cobrança de juros em faturas com desconto do pagamento mínimo feito diretamente em folha. Segundo a denúncia, ela ocorre quando um cliente, ao contratar um empréstimo consignado, também recebe um cartão de crédito, sem ter a devida informação de que o empréstimo recebido é lançado como saque no cartão e depositado em sua conta corrente.

A investigação foi aberta nesta segunda-feira (22).

Segundo comunicado da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), que faz parte do ministério, a denúncia foi feita pelo Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública (Nudecon) do estado do Rio de Janeiro.

Bancos que serão investigados, segundo a Senacon:

Banco BMG S.A Banco Bradescard Banco Bradesco Cartões S.A Banco Bradesco S.A Banco Cetelem S.A Banco CSF S.A Banco do Brasil S.A Banco Itaucard S.A Banco Losango S.A Banco Pan Banco Santander (Brasil) S.A Banco Triângulo S.A Bancoob BV Financeira S.A. CFI Caixa Econômica Federal Hipercard BM S.A FIN Itaú CBD CFI Luizacred S.A. SOC CFI, Midway S.A – SCFI, Nu Pagamentos S.A Pernambucanas Financ S.A. CFI Portoseg S.A. CFI Realize CFI S.A

O que dizem os bancos

Procurado pela Reuters, o Itaú disse que «que não comercializa cartão de crédito consignado e está à disposição da Senacon para eventuais esclarecimentos adicionais».

O Bradesco disse que não vai comentar o assunto. BB, Pan, e Caixa não responderam de imediato a um pedido de comentário da Reuters.

O g1 procurou todos os bancos que constam da denúncia e aguarda manifestação. O Banco Triângulo não foi encontrado.

Em nota, a Nu Pagamentos afirmou que «não é uma instituição habilitada para oferecer este produto e não oferece cartão consignado».

O Santander informou que não foi procurado pelo Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública (Nudecon) do Rio de Janeiro, nem pelo Ministério da Justiça. «O Banco destaca que todos os seus produtos e serviços atendem à regulação e que está à disposição dos órgãos competentes para prestar esclarecimentos».

