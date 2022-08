Semáforo de jugadores en Cruz Azul: ¿Quién debe permanecer o irse?

Entornointeligente.com /

Cruz Azul sufrió una vergonzosa derrota 0 a 7 contra América que desencadenó la salida del técnico Diego Aguirre y su cuerpo técnico, con apenas diez duelos disputados, así como una inminente ola de cambios por parte de la directiva hacia la plantilla del primer equipo, especialmente con jugadores señalados por la afición y medios especializados.

Verde Jesús Corona El veterano arquero de Cruz Azul es el único líder que posee el equipo actualmente; su trayectoria y amor por la institución lo respaldan para mantenerse en el equipo, aunque su rol no sea como titular.

Juan Escobar El zaguero paraguayo se ha desempeñado como central y lateral derecho, con buenas actuaciones en general luego de 107 partidos de Liga MX con Cruz Azul . Además de lo anterior, el sudamericano de 27 años tiene gol en sus botines y ha colaborado con once dianas para el equipo.

Erik Lira Aunque no atraviesa por su mejor momento, el mediocentro de contención ha mostrado buenos lapsos de futbol con Cruz Azul a lo largo del torneo anterior y el presente. A sus 22 años ha dado argumentos para ser titular con el equipo y es uno de los jovenes mexicanos destacados en el torneo.

Carlos Rodríguez Desde su llegada a Cruz Azul en el Apertura 2021 se hizo camino hacia la titularidad gracias a la polivalencia que tiene dentro de la cancha, para jugar como interior o encganche, así como el buen trato que da a la pelota para asistir a sus compañeros. En 22 duelos con el equipo ha marcado tres goles, no obstante, es de los mejores asistidores que tiene la plantilla.

Ignacio Rivero El polivalente mediocampista se ha mostrado como uno de los jugadores más destacados para Cruz Azul desde su llegada el equipo para el Apertura 2020, gracias al esfuerzo que imprime en cada ocasión que salta al césped, así como la voz de mando que representa para sus compañeros. En seis torneos, Rivero ha sido titular indiscutible con 81 duelos disputados y tres goles.

Amarillo Ramiro Funes Mori El experimentado defensa argentino apenas disputó su tercer partido con Cruz Azul y marcó gol en su debut, sin embargo, sus actuaciones se han visto empañadas por errores que le han costado dianas encajadas al equipo y no ha mostrado el liderazgo en la zaga que ha acompañado a su trayectoria.

Rodrigo Huescas El delantero de 18 años ha recibido la confianza de los técnicos Juan Reynoso y Diego Aguirre para formar parte del primer equipo y debe dar un paso al frente si es que desea seguir los pasos del también canterano Santiago Giménez y consolidarse en la institución, o bien, salir por la puerta trasera como es mucho más habitual en los futbolistas que genera Cruz Azul .

Alonso Escoboza El veterano lateral apenas registra 61 minutos con Cruz Azul y es pronto para valorar su desempeño con el equipo, sin embargo, no ha mostrado cualidades que lo hagan resaltar del resto de jugadores cuando se encuentra en la cancha.

Uriel Antuna El delantero inició su etapa como celeste por lo alto con buenas actuaciones, goles y siendo una versión diferente al jugador que Chivas buscó salida y que fue rechazado por América, sin embargo, con 30 duelos con el equipo y apenas dos goles, ha vuelto a las actuaciones cuestionables y, en su segundo torneo como celeste, regresa a lo que mostró como rojiblanco.

Michael Estrada El centro delantero salió de DC United porque no contaba para el técnico Wayne Rooney desde su llegada al banquillo y en Cruz Azul no ha dado argumentos para considerarlo como la solución en ataque ante la salida de Santiago Giménez, aunque sólo ha disputado 105 minutos desde su regreso a la Liga MX.

Rojo Sebastián Jurado Desde que tomó la titularidad el torneo pasado, el arquero de 24 años ha mostrado buenas atajadas, pero también que no está listo para ser el relevo de Jesús Corona, pues su desempeño ha estado plagado de errores notables que impactan directamente en el marcador, debido a la importancia que tiene su posición dentro de la cancha.

Julio César Domínguez El jugador con más partidos jugados para Cruz Azul ha sido blanco de críticas a lo largo de su paso con el equipo, debido a que no ha mostrado ser el líder en la zaga que debería tener dado su amplia trayectoria como celeste, así como errores en la marca, posicionamiento y que de manera constante aparece en la ‘fotografía’ de los goles que el equipo recibe, mas allá que sea zaguero central.

Luis Abram A pesar que Cruz Azul es un equipo con defensa frágil, el zaguero peruano no ha conseguido sitio dentro del once inicial luego de dos torneos y en los partidos que aparece tampoco marca gran diferencia o sobresale de sus compañeros, como para ocupar una plaza de No Formado en México dentro de un equipo llamado ‘grande’ del futbol mexicano.

Joaquín Martínez Con indiscutible garra y corazón dentro de la cancha, a sus 35 años, el lateral ocupa un sitio en el banquillo del primer equipo que podría aprovechar un canterano con proyección, debido a que no es habitual recambio. En lo que va del torneo apenas suma 192 minutos repartidos en cuatro duelos.

Ángel Romero Con la cabeza entre Cruz Azul y Boca Juniors, el paraguayo ha mostrado que el ’10’ de la ‘Máquina’ es una losa que su espalda no puede soportar pues, en 25 apariciones con el equipo, apenas registra dos goles y su rendimiento ha decrecido en los últimos duelos.

Christian Tabó El uruguayo arribó el torneo pasado a Cruz Azul , no se ha abierto paso hacia la titularidad con el equipo y tampoco muestra diferencia sobre la cancha cuando ingresa como recambio. en 20 partidos con Cruz Azul apenas suma dos goles.

Rafael Baca El mediocentro de 32 años ha sido otro blanco de críticas durante los últimos torneos debido al declive que su rendimiento sobre la cancha ha sufrido, con constantes pases deficientes, balones perdidos y malas coberturas que le permiten al rival en turno ganar la batalla en el segundo tercio de la cancha.

Carlos Rotondi A pesar del buen sacrificio defensivo que realiza constantemente, como refuerzo en la delantera del equipo ha resultado gris, con pases que habitualmente no encuentran destinatario, disparos claros deficientes y una expulsión -polémica- que puso en aprietos a sus compañeros y resultó en derrota frente al Atlas.

Gonzalo Carneiro En cinco partidos con Cruz Azul , el uruguayo no ha tenido un momento destacado con el equipo y tampoco brinda argumentos para considerarlo como refrerente en ataque, sin goles anotados hasta el momento.

Iván Morales El delantero paraguyo arribó a Cruz Azul el torneo pasado y es habitual verlo en el banquillo, pero no ha aportado algo relevante al equipo luego de 19 partidos, ocho de ellos como titular, y apenas un gol.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com