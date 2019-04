Entornointeligente.com / Durante mucho tiempo, la Semana Mayor fue una conmemoración social, en la cual la familia como un todo se reunía día a día bajo una atmósfera que propiciaba la reflexión personal y social. Entre procesiones y misas, entre sermones y confesiones, entre incienso y ayunos, los ticos, a su manera, evocaban los nobles ideales y se proponía firmemente mejorar como personas. La vida de Jesús tal como la conocemos nos depara enormes lecciones que directa e indirectamente el costarricense trataba de incorporar en sus vidas.

Tal vez muchos lectores no se acuerden, pero en aquellas Semanas Santas todo era calma. La familia rezaba la pasión o el rosario, no se comía carne, se preparaban comidas especiales como conservas y bacalao. Todos o casi todos participaban activamente en las actividades eclesiásticas, padre y madre transmitían a sus hijos las grandes enseñanzas del cristianismo. Tal vez sorprenda, pero en esas épocas en los días santos no se usaba el carro, ni la carreta, ni el caballo y no se trabajaba salvo en justificadas excepciones. Las emisoras de radio y luego los canales televisión programaban todo el día diferentes especiales con los relatos bíblicos y documentales de la época. En fin, la Semana Santa sin lugar a dudas era una Santa Semana.

Por algunos años, díscolos se opusieron a esa Semana Santa tradicional, alegando un sinfín de razones y sinrazones de tipo histórico, religioso y filosófico. Al margen de la validez de todas esas oposiciones, el verdadero problema es que como sociedad hemos ido restringiendo los periodos de tiempo destinados a la reflexión tanto individual como colectiva, hasta llegar al punto en que hoy la Semana Santa para muchos es una simple vacación, satinada de playa, sol y licor.

No cabe duda de que, como colectividad, hemos pasado por alto la importancia de la meditación, de la conciencia social, de la conmemoración histórica y el papel de los más altos ideales en el cada día de nuestra sociedad. No es casualidad que hoy veamos cómo porcentajes importantes de jóvenes no trabajan ni estudian; que las nuevas generaciones sucumban ante el tabaco, el licor y las drogas; que la corrupción inunde el país y que la sexualidad irresponsable y desenfrenada prolifere por doquier. No es casualidad que, año a año, se documenten cifras siniestras en torno a los accidentes de tránsito y violencia doméstica.

Tenemos que darnos cuenta de que esto le sucede a las sociedades carentes de valores, a las sociedades que olvidan su pasado y sus principios. Es lamentable que muchos hogares hayan dejado atrás aquella Semana Santa llena de cohesión, tranquilidad y reflexión, y han pasado a una semana de escapismo y drogadicción.

Debemos respetar a aquellos que no creen en esta o en aquella religión, debemos respetar a los que consideran que no hay nada que aprender de nuestra historia, pero no podemos como sociedad caer en esa trampa insulsa y olvidar nuestras simientes. No podemos formar a nuestros jóvenes sin principios y sin legados. No podemos permitir que un pasado lleno de sapiencia y paz, como el de nuestra cultura, se pierda en la banalidad, porque estaríamos condenados a la decadencia familiar, social y cultural que hoy ya se divisa en el horizonte.

Sirva este comentario para instar a los costarricenses a aprovechar estos días, para vivirlos en familia, para vivirlos sin licor y sin vicios, para vivirlos en paz y armonía y para comentar y explicar a nuestros hijos todos aquellos valores que queremos que enarbolen en su vida y que les permitirán entender el sentido de la existencia, la dulzura del amor, el deleite del esfuerzo, la satisfacción del progreso y hasta la importancia de la pertenencia familiar.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

CRÉDITOS: Dr. Mauro Fernández

EMAIL: [email protected]

Lunes 15 Abril, 2019

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com