Semana: Rodolfo Hernández asegura que Petro «está asustado» y ataca a sus alfiles

Rodolfo Hernández es el fenómeno político del momento en Colombia. Le responde a Gustavo Petro, revela lo que hará si es presidente, habla de su carácter y arremete contra «politiqueros y corruptos», así lo reseñó la Revista SEMANA .

VICKY DÁVILA: Candidato Rodolfo Hernández, bienvenido a SEMANA.

RODOLFO HERNÁNDEZ : Muchísimas gracias. Estoy listo para que me acribille con lo que quiera preguntarme.

V.D.: ¿Cómo logró llegar a la segunda vuelta, a disputarse la presidencia con Gustavo Petro ?

R.H.: Mire, Vicky, lo único que hemos hecho es decir la verdad. Nunca decirle mentiras a la ciudadanía. Eso de manipular a la gente, a través de la compraventa de votos, es fatal. A veces parece que estamos fuera de foco, pero, cuando se consolidan los sentimientos de los colombianos, terminamos ganando y hoy estamos a un pasito de ganar. Les quiero decir que no los voy a defraudar. ¿A quién le van a entregar la chequera de Colombia? ¿A Gustavo Petro, Roy Barreras y a los otros socios o a Rodolfo Hernández? Creo que la gente, cuando esté frente al tarjetón, va a tomar la mejor decisión. Me comprometo a no traicionar a los electores, a no robar, no mentir y cero impunidad. Esa es la clave.

V.D.: Cuando vio el resultado de la primera vuelta, en la que obtuvo casi 6 millones de votos, ¿qué se le vino al corazón y a la cabeza?

R.H.: Casi me desplomo.

V.D.: ¿De verdad?

R.H.: Era imposible eso para una persona sin estructura politiquera, sin parlamentarios, sin comprar votos, sin decir mentiras, sin hacer nada diferente a una convocatoria pública en la que nos comprometimos a reivindicar a los más pobres. Si los pobres están bien, quiero que sepan los colombianos que los que están menos pobres van a estar mejor. La verdad, quedé asombrado. ¿6 millones de votos sin un parlamentario? Quiere decir que eso no se necesita. Se requiere sinceridad, inclusión en la propuesta, y hablarles a la cara y a los ojos a los colombianos.

LINK ORIGINAL: La Patilla

