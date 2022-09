Semana Nacional de Prevención del Suicidio: conoce las señales de que alguien está en riesgo

Entornointeligente.com /

(CNN) — El suicidio es una de las principales causas de muerte entre niños y adultos, pero no es fácil detectar los factores de riesgo y las señales de advertencia.

Del 4 al 10 de septiembre es la Semana Nacional de Prevención del Suicidio , parte del Mes de Concientización sobre la Prevención del Suicidio. Casi 46.000 personas en Estados Unidos se suicidaron en 2020, lo que equivale a una muerte cada 11 minutos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

En todo el mundo, casi 800.000 personas mueren por suicidio cada año y, en 2020, hubo 1,2 millones de intentos en todo el mundo.

Los investigadores aún no determinan cómo predecir mejor quién está en riesgo de intentar suicidarse, y si las personas vulnerables lo harán o cuándo lo harán, dijo Justin Baker, director clínico de la Iniciativa de Reducción de Suicidio y Trauma para Veteranos en el Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio.

«Eso es extremadamente, extremadamente difícil», dijo. «Puedes mirar hacia atrás en el tiempo, cuando alguien intento o murió, y decir: ‘Oh, mira todas estas cosas que estaban sucediendo en su vida’. La dificultad es que muchas personas manejan o experimentan ese tipo de factores estresantes también, pero nunca llegan a (intentar suicidarse)».

publicidad ¿Ha causado o empeorado la pandemia las enfermedades mentales en los niños? Además, no siempre hay un período de tiempo largo en el que alguien esté considerando suicidarse y muestre signos, y puede haber tan solo de 5 a 15 minutos entre que alguien decide intentar suicidarse y lo hace, agregó Baker.

«Lo que entendemos colectivamente es que se produce una desregulación emocional y un error cognitivo», dijo Baker. «No pueden arreglar la situación, o no pueden pensar en cómo superar la situación, por lo que el suicidio se convierte en una opción viable como una forma de manejar el dolor en el que se encuentran. Por lo tanto, pueden tomar medidas al respecto en ese período realmente corto y breve».

Pero hay algunas situaciones en las que una persona que tiene tendencias suicidas y planea por un período de tiempo más largo mostrará cambios de comportamiento, agregó Baker.

«Si notas ese tipo de cosas, obviamente es alguien que está muy cerca de un riesgo inminente, alguien que está muy cerca de tomar la decisión de terminar con su vida», dijo. «Pero diría que la mayoría de la gente no recibe ese tipo de advertencia».

Si crees que tú o alguien que conoces está en riesgo, los asesores capacitados de la Línea Nacional de Prevención del Suicidio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, podrían ayudarte a resolver cualquier señal que estés experimentando o viendo. Para aumentar su accesibilidad, todos los estados comenzaron a implementar el 988 como la nueva línea de vida el 16 de julio. El número actual es 1-800-273-8255 (TALK) y siempre estará disponible para las personas con angustia emocional o crisis suicida, según a la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental.

988: Línea Nacional de Prevención del Suicidio lanza nuevo número de 3 dígitos Estos son algunos de los signos y factores de riesgo conductuales, verbales y emocionales más comunes a los que debes prestar atención, según los expertos.

Comportamientos a tener en cuenta Algunas personas pueden parecer como siempre en las semanas o días previos a un intento de suicidio, mientras que otras pueden mostrar cambios de comportamiento que no se corresponden con lo que sabes sobre ellos, dijo Michael Roeske, psicólogo clínico y director principal del Centro de Newport Healthcare para la Investigación y la Innovación.

Pueden incluir practicar o prepararse para el suicidio, lo que podría parecer exhibir comportamientos inusuales con armas de fuego, pastillas u otros artículos potencialmente letales, según SAMHSA.

Destruir los mitos sobre el suicidio ayuda a fomentar la compasión y la comprensión Otras posibles señales de alerta de comportamiento incluyen regalar pertenencias preciadas, dormir demasiado o muy poco, retraerse o aislarse, mostrar ira o deseo de vengarse y actuar ansioso o agitado, según Roeske, Baker y SAMHSA. Emborracharse mucho una noche o conducir de manera imprudente también podrían ser señales a tener en cuenta, dijo Roeske.

Tal comportamiento podría ser que ellos «se prueben a sí mismos para ver si realmente pueden hacerlo», dijo Baker. «Muchas veces la gente necesita trabajar para hacer ese intento real porque es algo biológico contra lo que tienes que ir, tu propia supervivencia».

Comentarios preocupantes Hablar de querer morir, ya sea por suicidio o de otra manera, es otra señal de advertencia que siempre debe tomarse en serio, dijo Roeske. Dichos comentarios a veces son solo expresiones de incomodidad, dolor, aburrimiento o deseo de cercanía en lugar de un reflejo de querer morir, pero eso no significa que no se controle a la persona que los hace, agregó.

Las personas que están contemplando el suicidio podrían mostrar algunos signos tempranos. Estas son las señales de alerta Algunas personas pueden decir que sienten que no tienen razón para vivir. «Si alguien está luchando por encontrar una razón para vivir, esa es una persona de mucho mayor riesgo que alguien que incluso puede identificar una (razón)», dijo Baker.

Otros hablan de sentirse como una carga para los que están cerca de ellos, dijo Roeske, o como si no pertenecieran a ningún lado ni a nadie. Dichos comentarios pueden incluir «Ya no me necesitas para esto» o «Siento que sería mejor si no estuviera aquí». Los adolescentes que están pensando en suicidarse tal vez no quieran que sus tutores usen su dinero para la universidad, agregó.

Estado de ánimo y otros factores de riesgo Los factores psicológicos, las situaciones angustiosas o la genética pueden aumentar la probabilidad de que alguien considere, intente o muera por suicidio, según SAMHSA. Estos factores de riesgo no pueden causar ni predecir un intento de suicidio, pero conocerlos es importante, de acuerdo con SAMHSA:

Desesperanza . «No tienen la sensación de que el futuro mejorará, o simplemente se sienten realmente incapaces de imaginar no estar sintiendo el dolor que sienten», dijo Roeske. Cambios de humor extremos. Esto incluye si alguien que generalmente está muy estresado o deprimido de repente parece tranquilo o alegre, según Roeske y Johns Hopkins Medicine. Esta persona podría haber decidido intentar suicidarse sin decírselo a nadie, y se siente aliviada por eso. También indicativo de esto es la alegría después de un episodio depresivo. Obsesión por la muerte o medios letales . Algunas personas tienen intereses artísticos o musicales que son más sombríos que otros, pero si su compromiso con esas cosas supera lo que es normal para ellos, sería preocupante, dijo Roeske. Experiencias de abuso, negligencia u otros traumas Problemas de abuso de sustancias Trastornos mentales como esquizofrenia, depresión o ansiedad, y trastornos de la personalidad, especialmente en combinación con la falta de tratamiento Enfermedades físicas graves, incluido el dolor crónico. «Especialmente si es un poco recalcitrante y muy difícil de tratar, las personas pueden volverse muy desesperadas», dijo Roeske. «Realmente es solo, ‘ya no quiero sentir esto y no puedo encontrar otra manera. Me siento atrapada'». Antecedentes familiares o personales de suicidio. «El mayor predictor de suicidio consumado son los intentos de suicidio pasados, la razón es que verás una escalada en la letalidad, o los medios por los cuales alguien lo hace», dijo Roeske. Trabajo o pérdida financiera Problemas de relación o pérdida Pérdida de interés en las actividades o la escuela Estrés prolongado por otras causas, como el acoso o la intimidación Fácil acceso a medios potencialmente fatales Exposición a un suicidio o a relatos gráficos o sensacionalistas de suicidio. «Por un lado, no queremos que la gente se aleje del tema del suicidio. Queremos que la gente se acerque e incluso use la palabra con otros y tenga discusiones al respecto», dijo Roeske. Pero si una descripción o relato idealiza o justifica gratuitamente la sensación de alivio que podría obtenerse del suicidio, eso es problemático. Apoyo social insuficiente o sensación de aislamiento Qué hacer Si alguno de estos signos resuena contigo, busca ayuda profesional y habla con alguien en quien puedas confiar y sentirte respaldado, dijo Baker. La psicoterapia y ciertos medicamentos psiquiátricos, como los antidepresivos, pueden ayudar, dijo Roeske.

Si un ser querido muestra signos de que podría estar en riesgo de suicidio, «realmente no es su trabajo poder predecir el futuro», dijo Baker. Pero puedes ser comprensivo e intencional al preguntarles qué está pasando, dijeron Roeske y Baker.

«No vas a hacer que alguien tenga tendencias suicidas preguntándole directamente sobre el suicidio», dijo Baker. «Lo peor que van a decir es ‘no’ y no ofenderse. Si lo hacen, igual pregúntales. Prefiero que alguien me ofenda a que muera».

Este podría ser el camino más creativo para tu salud mental (y puede que ni lo hayas intentado) Al controlar a alguien, usa lo que los expertos llaman un enfoque narrativo centrado en la persona, recomendó Baker. Puede parecer una pregunta abierta: «Oye, me he dado cuenta de que la vida se ha vuelto abrumadora estos últimos días. ¿Quieres contarme al respecto?».

A medida que la persona responde, puedes, hasta cierto punto, escuchar, expresar agradecimiento por compartir su historia y ofrecer ayuda para resolverlo juntos, sin ofrecer consejos sobre cómo manejarlo, dijo Baker. Pero si tu ser querido parece más en riesgo o en proceso de intento de suicidio, «ya no tienes tiempo ni el lujo de obtener su opinión», agregó. Consigue atención médica o llama al 911.

Cuando Roeske comenzó a trabajar como médico clínico, tenía una paciente joven que era una ecuestre muy consumada, asistía a una escuela prestigiosa y tenía muchos recursos familiares, dijo, pero ella había tenido tendencias suicidas crónicas durante 10 a 15 años, desde que era una adolescente.

«Cada vez que iba con su madre y le decía eso, su madre decía cosas como: ‘Oh, eres tan hermosa. Mira cómo eres con los caballos'», dijo Roeske. «Y (la paciente) dijo: ‘Lo que sentí fue que mamá tenía miedo de lo que estaba diciendo y necesitaba distanciarse de eso’.

Ella dijo que los terapeutas harían lo mismo, ya sabes, ‘crear una lista de gratitud positiva o corregir sus distorsiones cognitivas’. Finalmente, hubo un psiquiatra que la miró y dijo: ‘Creo que me voy a suicidar’. Y el psiquiatra dijo: ‘Creo que tú también podrías’. Y dijo que era la primera vez que alguien estaba dispuesto a estar allí con ella».

Los mitos sobre el aborto y la salud mental de las mujeres están muy generalizados, dicen los expertos Al hablar con alguien que tiene tendencias suicidas, es posible que desees contarle todas las razones maravillosas por las que debería seguir con vida, dijo Roeske, pero eso en realidad puede hacer que se sienta más solo.

Si te preocupa alguien que vive en tu hogar, mitiga las oportunidades de intentar suicidarse restringiendo el acceso o eliminando artículos potencialmente letales como armas de fuego o pastillas, dijo Roeske. Solo esconder un arma no es una precaución suficiente, dicen los expertos.

Desafortunadamente, «no somos más capaces de predecir quién morirá por suicidio que quién tendrá un accidente automovilístico», dijo Baker. «Esto no ayuda a aliviar la pena o el dolor de aquellos que han perdido a sus seres queridos por suicidio, pero espero que ayude a eliminar parte de la culpa y la responsabilidad».

Cómo obtener ayuda: en Estados Unidos, llama a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-8255 o al o 988 a partir del 16 de julio de 2022. La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y Befrienders Worldwide también pueden proporcionar información de contacto de centros de crisis de todo el mundo.

Jacqueline Howard de CNN contribuyó a esta historia. Prevención del suicidio

LINK ORIGINAL: CNN

Entornointeligente.com