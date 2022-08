Semana de Lactancia Materna: La leche de madre no se reemplaza con

Entornointeligente.com /

Del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el primer alimento de los bebés con grandes beneficios para el desarrollo cognitivo y físico.

Livia Machado pediatra especialista en nutrición clínica y miembro del Comité de Expertos de la World Obesity Federation; en entrevista concedida para el Diario 2001 indicó que; la leche humana es un alimento vivo que no se reemplaza con ninguna fórmula y se adecua a las necesidades del bebé.

«Esta ofrece al niño duración del sistema inmunológico, a la maduración del sistema cerebral, metabólico, endocrinológico; osteomuscular y de todos los órganos que todavía en los primeros mil días de vida se forman», afirmó.

Leche materna o fórmula: Diferencias La pediatra Livia Machado explicó que, las diferencias entre ambas son innumerables; puesto que las fórmulas infantiles contienen algunos macronutrientes, es decir; carbohidratos y grasa ajustados a los requerimientos de los niños en los primeros días de vida.

«La leche humana además de contener todos los macronutrientes y todos los micronutrientes y vitaminas que necesita el niño; tienen actividad funcional para el desarrollo del sistema nervioso, como el hierro y el calcio», explicó.

Asimismo, agregó que estas sustancias no se han podido sintetizar todavía para ser utilizados de manera artificial.

Madres prefieren dar pecho Las madres venezolanas prefieren amamantar a sus hijos debido los altos costos de la fórmula en el país.

María José Arellano, manifestó que, el precio de una fórmula se encuentra entre 12$ y 20$, y las importadas entre 45$ y 75$.

«Mi bebé de cuatro meses no toma pecho, no me sale suficiente leche para alimentarlo; por lo que debo recurrir a comprar la fórmula, algo que me pega duramente en el bolsillo», contó Arellano.

Alixa Carmona contó que, en experiencia con su hijo de dos meses, el preparar la fórmula, llevar el agua y el biberón a todos lados, puede ser agobiante, por lo que prefiere lactar.

«Si el bebé no toma la leche preparada al cabo de un tiempo debes desecharla y hacer uno nuevo, lo que conlleva una gran perdida», dijo.

Por su parte, María José Arellano, otra madre venezolana sugirió que, es bueno que al nacer el bebé se coloque encima, piel con piel, para estimular la producción de la leche.

«La postura más cómoda para dar de mamar es sentada con el niño en el antebrazo, tener la espalda recta para no forzarla y así no sentir molestias», señaló.

¿Por qué algunas madres no pueden dar leche? En este contexto, Livia Machado, especialista en nutrición clínica declaró que, las mujeres que no pueden dar leche son pocas productoras; algunas no fueron preparadas durante el embarazo o simplemente tengan lo que llaman «pezones invertidos» que puede corregirse con algunas técnicas.

«También ocurre si se padece alguna enfermedad aguda o crónica que impida el amamantamiento. Por ejemplo, las madres con tuberculosis activa que no recibieron ningún tipo de tratamiento o madres que tienen problemas psiquiátricos», dijo.

La pediatra destacó que, existen los bancos de leche humana o donadores, aunque lamentó que en el país no haya ninguno y se deba recurrir a las fórmulas.

Detalló que se puede conservar adecuadamente la leche de pecho en la nevera durante un día y ser calentada previamente en « baño María » para ser ofrecida al bebé o simplemente congelar durante periodos largos como un año.

¿Qué hacer si el bebé rechaza el pecho? Abelis López relató que, los primeros meses su bebé rechazaba el pecho, por lo que decidió usar la leche de fórmula; pero cada vez le era más difícil conseguirla.

«La situación en Venezuela dificulta adquirir cosas esenciales con el bajo sueldo que se gana; por lo que decidí comenzar a acostumbrar a mi hijo para que empiece a tomar su leche materna, lo que me ha resultado mejor y económico».

Ante esto, la pediatra Livia Machado aseguró que, si hay algún rechazo de la lactancia materna por parte del niño sería prudente que la madre acuda inmediatamente al pediatra.

«Es probable que tenga algún trastorno del apetito o el bebé esté enfermo, por lo cual amerita una evaluación», sostuvo Machado.

Añadió que, si desde el principio el infante no hace una buena succión, hay diferentes técnicas que permiten dar un amamantamiento apropiado y de manera progresiva para lograr el apego.

Recomendaciones para iniciar la lactancia materna La pediatra y especialista en nutrición clínica, Livia Machado sugirió a las madres no realizar dietas restrictivas.

«Muchas veces se le da un listado de alimentos que no puede ingerir, cuando eso no tiene ningún sustento desde el punto de vista científico. Pero, sí es importante comer de manera saludable para acompañar a su bebé durante todo el crecimiento y el intercambio que amerite en los primeros días de vida», espetó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconsejó como modo exclusivo de alimentación durante los 6 primeros meses de vida y seguir con la lactancia hasta los 2 años, como mínimo, complementada adecuadamente con otros alimentos.

Comunidad: https://2001online.com/seccion/comunidad/

Para mantenerte informado sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online

LINK ORIGINAL: 2001

Entornointeligente.com