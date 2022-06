Semana começa com frio intenso no RS; massa de ar polar deve perder força na quinta

Entornointeligente.com /

13/06/2022 07h43 Atualizado 13/06/2022

1 de 2 Geada em Uruguaiana no amanhecer desta segunda (13) — Foto: Henrique Dihl / RBS TV Geada em Uruguaiana no amanhecer desta segunda (13) — Foto: Henrique Dihl / RBS TV

A semana começou com frio intenso no Rio Grande do Sul. Algumas cidades tiveram registro de geada e temperaturas abaixo dos 3ºC ao amanhecer, principalmente na Fronteira Oeste, Campanha, Região Central, Norte e Serra.

Em Bagé fez 3ºC com sensação de 1,9ºC. Em Frederico Westphalen fez 2,8°C, mesma sensação. Em Serafina Corrêa fez 0,2ºC e em Quaraí 0,3°C.

Segundo a Climatempo, a massa de ar polar deve perder força na quinta (16) e na sexta-feira (17) com a chegada da chuva. Na quinta, uma mudança no padrão da circulação de ventos reforça as nuvens de chuva. Volta a chover com risco de trovoadas em todas as regiões e pontualmente a chuva pode vir com forte intensidade, principalmente no extremo Sul.

Já no sábado (18), outra massa de ar polar entra no RS derrubando as temperaturas novamente.

Previsão para terça

Capital: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 9°C e máxima de 20°C Pelotas: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 7°C e máxima de 18°C Caxias do Sul: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 6°C e máxima de 18°C Santa Maria: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 5°C e máxima de 19°C Santa Rosa: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 9°C e máxima de 21°C Erechim: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 5°C e máxima de 16°C Uruguaiana: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 7°C e máxima de 19°C Torres: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 11°C e máxima de 18°C Rio Grande: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 10°C e máxima de 17°C Mostardas: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 12°C e máxima de 19°C Passo Fundo: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 6°C e máxima de 17°C Bagé: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 7°C e máxima de 18°C Tramandaí: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 11°C e máxima de 19°C Xangri-Lá: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 11°C e máxima de 18°C Capão da Canoa: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 11°C e máxima de 20°C São Borja: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 8°C e máxima de 21°C Santa Cruz do Sul: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 6°C e máxima de 19°C Lajeado: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 10°C e máxima de 21°C

2 de 2 Frio em São Luiz Gonzaga — Foto: Luciane Rauber Ortiz Frio em São Luiz Gonzaga — Foto: Luciane Rauber Ortiz

