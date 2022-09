Semana 2: Lo que debes saber sobre los juegos del domingo en la NFL

Entornointeligente.com /

Los equipos locales terminaron con marca de 6-9-1 en la 1ra. Semana de esta temporada. El promedio de pts./juego en la Semana 1 fue de 42.0 y en total se anotaron 76 TD (51 fueron por pase). Desde que se expandió el formato de playoffs a 14 equipos en 2020, todos los equipos que iniciaron 2-0 o 1-1, llegaron a playoffs.

New York Jets en Cleveland Browns Se han enfrentado 27 veces en temporada regular (Browns lideran 14-13). Jets: 7-33 (.175) como visitantes desde 2017. Es la peor marca en la NFL para un equipo visitante desde entonces. Joe Flacco (NYJ): Sus 37 pases completos fueron la cifra más alta en semana 1. No completaba 35+ pases desde la Semana 2 de 2019 ante Bears (35). Browns: Buscan comenzar una campaña con marca de 2-0 por primera vez desde 1993. En aquella ocasión, terminaron con 7 triunfos y 9 derrotas. Myles Garrett (CLE): Necesita 2 capturas de QB para romper la marca histórica para un jugador de Browns que pertenece a Clay Matthews (62.5).

Washington Commanders en Detroit Lions Se han enfrentado 45 veces en temporada regular (Commanders lideran 28-15). Commanders: 4 derrotas consecutivas visitando a Lions. Su último triunfo en Detroit, fue en la Semana 8 de 2008 por 25-17. Carson Wentz (WSH): Si gana, se convertirá en el 1er. QB de Washington con triunfos en sus primeros 2 juegos con el equipo al iniciar una campaña desde Billy Kilmer en 1971. Lions: Buscan evitar comenzar con marca de 0-2 por tercera campaña consecutiva y por 4ta. vez en los últimos 5 años. Amon-Ra St. Brown (DET): 5 partidos seguidos desde la temporada pasada con TD vía recepción. Eso empata la 2da. racha más larga en la historia del equipo e implantaría nuevo récord de franquicia si anota este domingo.

Tampa Bay Buccaneers en New Orleans Saints Se han enfrentado 60 veces en temporada regular (Saints lideran 39-21). Buccaneers: 7 derrotas consecutivas frente a Saints en temp. regular. Su último triunfo fue el 09-Sep-18 por 48-40. Tom Brady (TB): 0-4 vs Saints desde que se convirtió en jugador de Buccaneers. Tiene marca de 25-5 contra el reto de la liga. Saints: 16-3 en partidos vs rivales divisionales desde 2019. Esa es la mejor marca para cualquier equipo de la NFL desde entonces.

Carolina Panthers en New York Giants Se han enfrentado 11 veces en temporada regular (Panthers lideran 6-5). Panthers: 18 partidos seguidos desde el inicio de la campaña pasada, sin permitir que el rival les anote en su serie ofensiva inicial. Baker Mayfield (CAR): 4 pases de TD de 75+ yardas desde 2018. Eso empata la 4ta. mayor cifra para un QB desde entonces. Giants: 28 derrotas en 40 partidos como locales desde 2017. Ningún equipo ha perdido más juegos en casa en ese lapso. Saquon Barkley (NYG): Sus 164 yardas terrestres fueron la mayor cantidad para un jugador en la Semana 1. No corría para 160+ yardas en un juego desde la Semana 15 de 2019 ante Washington (189 yardas).

New England Patriots en Pittsburgh Steelers Se han enfrentado 28 veces en temporada regular (Steelers lideran 15-13). 1ra. vez desde la Semana 14 de 1998 que estos equipos se enfrentan sin Tom Brady o Ben Roethlisberger (Los QB’s titulares en esa ocasión fueron Drew Bledsoe & Kordell Stewart). Patriots: Si pierden, sería la 3ra. vez en la era Belichick que inicien una campaña con marca de 0-2 (2000 & 2001). Mac Jones (NE): Contando el cierre de la campaña pasada, suma 2 derrotas seguidas. Todavía no ha perdido 3 al hilo en su carrera. Steelers: Han perdido 5 de los últimos 6 duelos frente a Patriots y 10 de los últimos 14. Mike Tomlin (PIT): 2-3 en casa vs Patriots. Es 1 de 4 equipos contra los que tiene marca perdedora como local. Los otros 3 son: Jaguars (1-2), Saints (0-1) & Buccaneers (0-1).

Indianapolis Colts en Jacksonville Jaguars Se han enfrentado 42 veces en temporada regular (Colts lideran 26-16). Colts: Se quedaron sin opción de avanzar a la postemporada pasada cuando perdieron ante Jaguars en la Semana 18. Matt Ryan (IND): 4-0 en su carrera vs Jaguars. Es 1 de 2 equipos (Raiders) contra los que nunca ha perdido en su carrera. Jaguars: 7 victorias consecutivas en casa ante Colts. Eso iguala la mejor racha del equipo como local ante cualquier rival. Travon Walker (JAX): Si consigue una captura de QB ante Colts, se convertirá en el 1er. jugador desde 1982 cuando la estadística se hizo oficial, en registrar una captura en cada uno de sus primeros 2 partidos en la NFL.

Miami Dolphins en Baltimore Ravens Dolphins: Si ganan, sería apenas la 2da. vez en su historia que inicien una campaña con 2-0 bajo el mando de un nuevo HC (Lo hicieron con Jimmy Johnson en 1996). Tua Tagovailoa (MIA): 14 triunfos en 22 inicios de carrera. Eso empata la 3ra. mayor cifra de triunfos para un QB en sus primeros 22 inicios desde 2017. Ravens: En caso de ganar, llegarían a 150 triunfos incluyendo postemporada bajo el mando de John Harbaugh (Desde 2008). Se convertirían en el 5to. equipo con 150+ triunfos incluyendo postemporada desde entonces. Lamar Jackson (BAL): si corre para 100+ yardas, implantará una nueva marca para un QB en la historia de la NFL. Actualmente está empatado con Michael Vick con 10 juegos alcanzando esa cifra.

Atlanta Falcons en Los Angeles Rams Se han enfrentado 78 veces en temporada regular (Rams lideran 48-28-2). Falcons: 4 victorias en los últimos 5 duelos vs Rams. Antes de eso, habían perdido 8 de 9 ante ellos. Cordarrelle Patterson (ATL): Corrió para 120 yardas en la Semana 1, Podría convertirse en el 1er. jugador de Falcons desde Michael Turner en 2011, con partidos seguidos de 100+ yardas terrestres para iniciar una campaña. Rams: Perdieron en la Semana 1. El último campeón defensor que comenzó 0-2 una campaña, fue Denver en 1999. Matthew Stafford (LAR): 50 derrotas como visitante desde la temporada 2009. Solamente Matt Ryan registra más derrotas (53) fuera de casa en ese lapso.

Seattle Seahawks en San Francisco 49ers Se han enfrentado 46 veces en temporada regular (Seahawks lideran 29-17). Seahawks: 15 victorias en sus últimos 17 enfrentamientos contra 49ers. Geno Smith (SEA): Si gana, será la 1ra. vez en su carrera que consiga la victoria en los primeros 2 juegos de una temporada de su equipo. 49ers: 65 TD’s terrestres desde 2019. Esa es la 2da. mayor cifra en la NFL en ese lapso detrás de Titans (70). Deebo Samuel (SF): Ha superado las 100 yardas vía recepción en cada uno de los 3 partidos que ha jugado frente a Seahawks.

Cincinnati Bengals en Dallas Cowboys Se han enfrentado 13 veces en temporada regular (Cowboys lideran 9-4). Bengals: 4 derrotas consecutivas frente a Cowboys. La última vez que los derrotaron fue el 07-Nov-2004 por 26-3. Joe Burrow (CIN): Lanzó 4 INT en la semana 1. Nunca en su carrera ha lanzado múltiples intercepciones en juegos seguidos. Cowboys: Único equipo que no anotó TD en la Semana 1. La última vez que no anotó TD en juegos seguidos fue en las Semanas 7-8 de 2020. Coopr Rush (DAL): Iniciará su 2do. partido de carrera en lugar del lesionado Dak Prescott. Los Cowboys tienen marca de 5-7 sin Dak desde 2016.

Houston Texans en Denver Broncos Se han enfrentado 8 veces en temporada regular (Broncos lideran 5-3). Texans: Perdieron 12 de sus últimos 13 partidos frente a rivales fuera de su División. Brandin Cooks (HOU): Sus 2,290 yardas totales son la mayor cantidad para un jugador de los Texans desde 2019. Broncos: 5 derrotas consecutivas desde el final de la temporada anterior. Es su peor racha desde que perdieron 8 al hilo entre 2018-19. Russell Wilson (DEN): 3-0 en su carrera vs Texans. Es 1 de 3 equipos contra los que está 3-0 o mejor incluyendo postemporada. Los otros son Eagles (6-0) y Jets (3-0).

Arizona Cardinals en Las Vegas Raiders Se han enfrentado 10 veces en temporada regular (Raiders lideran 6-4). Cardinals: Sus 8 victorias como visitantes en 2021, fueron la mayor cantidad en la NFL. Kyler Murray (ARI): 13-10 en su carrera como visitante a diferencia de 9-14-1 jugando como local. Raiders: Han perdido 6 de sus últimos 8 enfrentamientos vs equipos de la NFC Oeste. Davante Adams (LV): Registra 54 TD’s en Zona Roja desde 2016. Eso representa la mayor cifra en la liga.

Chicago Bears en Green Bay Packers Se han enfrentado 202 veces en temporada regular (Packers lideran 102-94-6). Bears: 11 derrotas en sus últimos 12 juegos frente a Packers. El triunfo fue el 16-Dic-2018 por 24-17. Justin Fields (CHI): Perdió los 2 partidos que inició en horario estelar la campaña pasada ante Rams y Packers. Packers: Perdieron en la Semana 1. No inician una campaña con marca de 0-2 desde 2006. Aaron Rodgers (GB): 6 victorias consecutivas vs Bears. Eso empata la quinta mayor racha de un QB contra ese equipo desde 1950. Aaron Rodgers (GB): 12 victorias consecutivas en horario estelar desde 2019. Eso iguala la mayor racha por un Qb en este tipo de encuentros desde 1970.

