Sem auxílio emergencial de R$ 600, mulher passa a morar com marido e filho na rua: ‘É um pesadelo’

Entornointeligente.com / Sem auxílio emergencial de R$ 600, mulher passa a morar com marido e filho na rua: ‘É um pesadelo’ Desempregada, Tainá Rodrigues vive com a família em uma barraca no centro de São Paulo. Este mês, ela vai receber a primeira parcela do novo auxílio emergencial de 2021, no valor de R$ 150. 'No começo dava para pagar o aluguel, mas o valor foi baixando e não dava mais', diz. Por Profissão Repórter

19/05/2021 01h22 Atualizado 19/05/2021

Tainá passou a viver com a família em uma barraca no centro de São Paulo

A perda de renda fez com que Tainá Rodrigues, de 29 anos, se deparasse com uma dura realidade: morar na rua. Ela vivia com o marido e o filho de 2 anos no Rio Grande do Sul. Após perder o emprego na pandemia, o casal conseguiu se sustentar durante alguns meses graças ao auxílio emergencial .

1 de 2 Tainá Rodrigues, de 29 anos, passou a viver com o marido e o filho em uma barraca no centro de São Paulo — Foto: Profissão Repórter Tainá Rodrigues, de 29 anos, passou a viver com o marido e o filho em uma barraca no centro de São Paulo — Foto: Profissão Repórter

Quando o benefício foi suspenso, em dezembro de 2020, Tainá se mudou com a família para São Paulo na esperança de conseguir um novo emprego e um lugar para morar. Sem perspectivas e sem ganhar dinheiro, eles passaram a morar em uma barraca no centro da capital paulista .

“No começo ainda dava para pagar o aluguel, mas o valor foi baixando e não dava mais. A única opção que nós tínhamos era a rua. Pode ser uma coisa boba, mas sinto falta até de de abrir a torneira e ver aquela água descendo, de lavar a louça, de ouvir música e o meu filho brincar sem medo de um carro passar. Eu sinto falta disso, não é de luxo”, conta Tainá.

2 de 2 Tainá morava no Rio Grande do Sul e se mudou para São Paulo tentando uma vida melhor — Foto: Profissão Repórter Tainá morava no Rio Grande do Sul e se mudou para São Paulo tentando uma vida melhor — Foto: Profissão Repórter

Há quatro meses morando na rua, ela relata as principais dificuldades de não ter para onde ir: “É muito difícil estar dormindo e ouvir um barulho. Você pensa que alguém está querendo roubar sua barraca. A gente não dorme, é um pesadelo.”

Este mês, Tainá volta a receber a primeira parcela do novo auxílio emergencial de 2021, no valor de R$ 150. O primeiro objetivo é comprar as fraldas do pequeno Davi . “Antes, com R$ 600, eu conseguia pagar o aluguel e encher a geladeira. Agora, com R$ 150, só consigo comprar duas sacolinhas. Ainda sobraram R$ 80, vou tentar conseguir passar o resto do mês.”

Assista à reportagem completa abaixo:

Famílias que perderam a renda na pandemia vão morar nas ruas em São Paulo

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com