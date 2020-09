Sem acordo, Congresso cancela sessão que analisaria veto à desoneração da folha

Entornointeligente.com /

BRASÍLIA – O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (DEM-AP), decidiu cancelar a sessão conjunta que analisaria vetos presidencias nesta quarta-feira. O motivo foi o impasse em torno da prorrogação da prorrogação da desoneração da folha, aprovada pelo Legislativo e vetada pelo presidente Jair Bolsonaro em julho.

Em comunicado, Alcolumbre cita a “inexistência de entendimento suficiente por parte das lideranças do Congresso Nacional sobre as matérias a serem deliberadas”.

Também foi mencionada a falta de quórum mínimo para que o tema seja apreciado por deputados e senadores. A nota não menciona nova data para análise dos vetos presidenciais.

A decisão foi tomada em cima da hora. Alcolumbre esperou até o último momento por um acordo entre governo e Congresso, mas o entendimento não foi alcançado.

Empresas vem risco a empregos A desoneração da folha hoje beneficia 17 setores intensivos em mão de obra, que empregam, juntos, 6 milhões de trabalhadores.

Esses segmentos têm direito a trocar a contribuição de 20% sobre salários por uma alíquota de até 4,5% sobre o faturamento.

Pela legislação atual, esse benefício só tem validade até dezembro. Por causa da crise do coronavírus, o Congresso prorrogou o regime especial para até dezembro de 2021. Mas a medida foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro.

Como a palavra final sobre vetos é do Legislativo, governo e Congresso buscam um acordo para solucionar o impasse.

Para Câmara, medida é constitucional Inicialmente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, acenou com a possibilidade de propor uma desoneração ampla de salários para todos os setores. Mas, para isso, afirma que é preciso criar um imposto sobre transações, que compensaria a perda de arrecadação.

A ideia não tem apoio no Congresso. Na segunda-feira, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), anunciou que a medida não seria encaminhada, por falta de acordo com as lideranças.

Nas últimas semanas, tem sido discutida a possibilidade de que o veto seja derrubado por meio de uma negociação entre Executivo e Legislativo.

Mas integrantes do governo alegam que a medida poderia ser inconstitucional, por causa de um artigo inserido na Constituição pela reforma da Previdência.

Um parecer da Câmara dos Deputados, no entanto, descartou essa possibilidade. De acordo com o documento, o dispositivo criado pela reforma proíbe apenas a criação de novos benefícios como a desoneração, mas não a prorrogação de regimes especiais, como é o caso da medida aprovada pelo Congresso.

‘Houve orientação do governo’, diz senador O senador Major Olímpio (PSL-SP), disse que houve orientação da liderança do governo na Câmara dos Deputados para que os parlamentares não marcassem presença na sessão que apreciaria os vetos presidenciais. A votação começaria pela Casa na parte da manhã e à tarde, no Senado. Ele afirmou também que desde de ontem já havia ação deliberada pelo governo para evitar a realização da sessão.

Isso porque não se buscou um acordo sobre o primeiro item da pauta que tratava do pacote anticrime. Há divergências entre partidos do governo e da oposição. Sem consenso, a discussões em torno dessa matéria poderiam se prolongar por horas sem resultado efetivo.

— Como o governo não tem uma proposta concreta para a desoneração da folha, vai empurrando com a barriga para ver se o problema desaparece, o que não vai acontecer. Isso é horrível para a sociedade, para as empresas que não têm como se planejar para 2021 — disse Olímpio.

Ele contou também que o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO) tinha dado a palavra que a estratégia seria derrubar o veto à prorrogação da desoneração da folha e ao mesmo tempo, incluir na Constituição respaldo legal para a medida até dezembro de 2021.

